Australian Open: Zverev inizia male contro Koepfer, poi reagisce e vince in rimonta all’esordio

Esordio vincente per Alexander Zverev agli Australian Open 2024. Il tedesco (testa di serie n.6) inizia male e va sotto di un set contro il suo connazionale Dominik Koepfer (n.62 del ranking), ma poi reagisce e ribalta la partita, andando a chiudere, non senza difficoltà (da segnalare i due set point annullati nel terzo parziale), con il risultato finale di 4-6 6-3 7-6(3) 6-3 dopo tre ore e 15 minuti di gioco. Ora al prossimo turno il classe 1997 sfiderà lo slovacco Lukas Klein.

Il primo set comincia decisamente meglio per Koepfer: dopo essere andato vicino al break già nel primo game, il tedesco sale sullo 0-40 nel terzo gioco e alla terza occasione buona riesce a strappare la battuta al suo avversario, prima di portarsi sul 3-1 con la vittoria del game successivo. Zverev prova poi a reagire, ma Koepfer è bravo a non concedere niente nei suoi turni di battuta e la conseguenza è il 6-4 in suo favore.

Nel secondo set le cose non sembrano cambiare, con Koepfer che si procura un’altra palla break nel secondo game. Zverev però riesce ad annullarla e poi, caricato dal salvataggio, alza il suo livello, fino ad arrivare a rubare il servizio al suo avversario nel sesto game, salendo sul 4-2. Il classe 1997 tiene successivamente il suo turno di battuta e va sul 5-3 e in seguito, nel nono game, chiude il set per 6-3 dopo aver annullato tre palle del controbreak.

Il terzo parziale inizia con due palle break in favore di Zverev, prontamente annullate da Koepfer. Il parziale prosegue poi senza altre opportunità d’allungo fino al nono gioco, quando, sul 5-4 in favore di Dominik, quest’ultimo attacca in risposta e mette in seria difficoltà il suo avversario. Zverev però non molla e, dopo aver cancellato due set point, riesce a portarsi incredibilmente sul 5-5. Nei successivi due game entrambi i tennisti tengono agilmente il servizio e si arriva così al tie-break. Qui a giocare decisamente meglio è la testa di serie n.6, che prende il largo dal 2-2 in avanti, fino ad arrivare a vincere con un netto 7-3.

Galvanizzato dalla conquista del terzo parziale, Zverev comincia con grande determinazione nel quarto set e vola rapidamente sul 3-0. Koepfer, dopo tre set giocati praticamente alla pari con il suo avversario, accusa decisamente il colpo e Zverev può così andarsene fino al 6-3 finale che gli regala la vittoria.

STATISTICHE – Al termine della partita il conto dei vincenti-errori non forzati di Zverev dice 50-58 (contro il 23-53 di Koepfer). La testa di serie numero 6 chiude la sfida con due palle break vinte e una migliore percentuale di punti conquistati con la prima di servizio (78% contro il 65% del suo avversario).

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...