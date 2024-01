A che ora parte Federica Brignone nel gigante di Jasna: programma esatto, n. di pettorale, canale tv

Saranno otto le azzurre al via del gigante femminile che aprirà la due giorni dedicata alle prove tecniche della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino, in programma a Jasna, in Slovacchia, domani, sabato 20 gennaio 2024, alle ore 09.30 (seconda manche alle ore 13.00): Federica Brignone con l’1, Marta Bassino col 6, Roberta Melesi col 26, Asja Zenere col 33, Elisa Platino col 38, Lara Della Mea col 43, Ilaria Ghisalberti col 55 ed Ambra Pomarè col 57.

Saranno 69 le atlete al via, con 19 Paesi rappresentati. Federica Brignone, essendo inserita nel primo gruppo di merito, poteva ricevere in sorte un pettorale tra l’1 ed il 7: l’azzurra scatterà con il numero 1, quindi partirà proprio alle ore 09.30. Il gigante femminile di Jasna vedrà la diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 2 HD, mentre lo streaming sarà assicurato da Rai Play, eurosport.it e discovery+, infine sarà garantita da OA Sport la diretta live testuale dell’evento.

CALENDARIO SCI ALPINO OGGI

Sabato 20 gennaio 2024

Ore 09.30: 1a manche gigante femminile Jasna (Slovacchia) – Diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 2 HD

Ore 13.00: 2a manche gigante femminile Jasna (Slovacchia) – Diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 2 HD

PROGRAMMA SCI ALPINO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD ed Eurosport 2 HD.

Diretta streaming: Rai Play, eurosport.it e discovery+.

Diretta Live testuale: OA Sport.

PETTORALI DI PARTENZA

1 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

2 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

3 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

4 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

5 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

6 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

7 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

8 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic

9 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Head

10 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

11 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

12 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Rossignol

13 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol

14 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

15 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

16 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Salomon

17 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol

18 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol

19 197651 DIREZ Clara 1995 FRA Dynastar

20 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Atomic

21 565401 BUCIK Ana 1993 SLO Salomon

22 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Fischer

23 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head

24 56199 KAPPAURER Elisabeth 1994 AUT Head

25 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard

26 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

27 516562 RAST Camille 1999 SUI Head

28 108461 RICHARDSON Britt 2003 CAN Dynastar

29 516268 WILD Simone 1993 SUI Fischer

30 516283 ELLENBERGER Andrea 1993 SUI Nordica

31 206355 DUERR Lena 1991 GER Head

32 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

33 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon

34 507011 LOEVBLOM Hilma 2000 SWE Head

35 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI Rossignol

36 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Rossignol

37 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic

38 6295186 PLATINO Elisa 1999 ITA Head

39 435432 LUCZAK Magdalena 2001 POL Atomic

40 516753 GROB Stefanie 2004 SUI Rossignol

41 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

42 405138 JELINKOVA Adriana 1995 CZE Voelkl

43 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer

44 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol

45 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO Fischer

46 426187 LYSDAHL Kristin 1996 NOR Rossignol

47 299388 BERTANI Luisa 1996 BUL Voelkl

48 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol

49 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

50 185475 PYKALAINEN Erika 2001 FIN Atomic

51 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol

52 45423 HOFFMAN Madison 2000 AUS Rossignol

53 56373 MOERZINGER Elisa 1997 AUT Rossignol

54 197860 ROUX Tifany 1997 FRA Dynastar

55 6295352 GHISALBERTI Ilaria 2000 ITA Head

56 6537468 BOCOCK Elisabeth 2005 USA Rossignol

57 6296380 POMARE Ambra 2004 ITA Rossignol

58 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head

59 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Voelkl

60 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Fischer

61 565463 SLOKAR Andreja 1997 SLO Nordica

62 56550 HOERHAGER Lisa 2001 AUT Voelkl

63 108075 BENNETT Sarah 2001 CAN Rossignol

64 197889 HARO Carmen 1998 FRA Atomic

65 507155 NYBERG Lisa 2002 SWE Fischer

66 516426 STOFFEL Elena 1996 SUI Dynastar

67 705499 JANCOVA Rebeka 2003 SVK Atomic

68 198253 McFARLANE Caitlin 2002 FRA Rossignol

69 705525 POLAK Sophia 2005 SVK

