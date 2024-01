A che ora Musetti-Thompson, ATP Adelaide 2024: programma, tv, streaming

Inizierà dal match contro il padrone di casa australiano Jordan Thompson il cammino di Lorenzo Musetti, numero 4 del seeding, e per questo con un bye al primo turno, nel torneo ATP 250 di Adelaide, in Australia, che domani, mercoledì 10 gennaio, vedrà andare in scena tutti gli ottavi di finale.

L’incontro sarà il quarto a partire dalle ore 01.30 italiane e si giocherà non prima delle ore 09.00 italiane sul Centre Court. Questo sarà il primo incontro in assoluto tra Lorenzo Musetti e Jordan Thompson: non ci sono precedenti tra i due sul circuito maggiore.

Sarà possibile seguire l’incontro Musetti-Thompson in diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport 252, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Sky Go, Now, Tennis TV. OA Sport vi offrirà inoltre la diretta live testuale del match tra Lorenzo Musetti e Jordan Thompson.

CALENDARIO MUSETTI-THOMPSON ATP ADELAIDE 2024

Mercoledì 10 gennaio – Centre Court

Dalle 01.30 italiane

Match WTA da definire

A seguire

Match WTA da definire

Non prima delle ore 5.00 italiane

Tommy Paul (USA, 1)-Alex Bolt (Australia, Q)

Non prima delle ore 9.00 italiane

Lorenzo Musetti (Italia, 4)-Jordan Thompson (Australia) – Diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport 252

PROGRAMMA MUSETTI-THOMPSON ATP ADELAIDE 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport 252.

Diretta streaming: Sky Go, Now, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse

