A che ora Maritza Plovdiv-Scandicci, Champions League volley femminile 2024: programma preciso, canale tv, streaming

Oggi mercoledì 10 gennaio (ore 18.00) si gioca Maritza Plovdiv-Scandicci, incontro valido per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League 2023-2024 di volley femminile. Le ragazze di Barbolini, in testa al gruppo a punteggio pieno, devono vincere per poi giocarsi tutto nell’ultima giornata contro l’Eczacibasi per quanto riguarda la qualificazione diretta ai quarti di finale.

Quattro partite in Champions e quattro vittorie per Scandicci, che guarda tutti dall’alto e aspira ai quarti di finale senza passare dai playoff. Per raggiungere l’obiettivo sarà fondamentale battere oggi le bulgare del Maritza, per poi vedere il risultato dell’Eczacibasi e giocarsi il tutto nell’ultima e decisiva giornata (con le toscane che hanno vinto 3-1 all’andata). La squadra di Barbolini è reduce da un periodo assai positivo, con quattordici vittorie consecutive all’archivio e l’ultima sconfitta risalente a novembre contro Conegliano.

All’andata non ci fu proprio partita, con Scandicci che al PalaWanny si sbarazzarono con un secco 3-0 del Plovdiv non facendo mai superare alle bulgare la quota 15. Barbolini potrà forse permettersi di risparmiare la partita completa a qualche titolare, anche in vista del tour de force che attende la compagine italiana. Attenzione però che non sono concesse distrazioni, con il Maritza che proverà, davanti ai propri tifosi, a combattere e vendere cara la pelle.

Maritza Plovdiv-Savino Del Bene Scandicci non avrà una copertura televisiva in chiaro. La partita sarà visibile in streaming su DAZN, mentre OA Sport vi offrirà la Diretta live testuale dell’evento. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di questa sfida valida per la quinta giornata della fase a gruppi della Champions League 2023-2024 di volley femminile.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY OGGI

Mercoledì 10 gennaio

Ore 18.00 Maritza Plovdiv-Savino Del Bene Scandicci

PROGRAMMA SCANDICCI-MARITZA PLOVDIV: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Photo LiveMedia/Sara Esposito

