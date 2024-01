A che ora Asterix Avo Beveren-Conegliano, Champions League volley femminile 2024: programma preciso, canale tv, streaming

Oggi giovedì 11 gennaio (ore 20.00) si gioca Asterix Avo Beveren-Conegliano, incontro valido per la fase a gironi della Champions League 2023-2024 di volley femminile. La formazione veneta scenderà in campo per fronteggiare la poco quotata compagine belga, avversario che non dovrebbe incutere particolari problemi alle Campionesse d’Italia. Dopo i successi ottenuti contro Beveren, Resovia e Stoccarda, l’Imoco scenderà in campo per il quinto appuntamento stagionale nella massima competizione continentale.

Le Campionesse d’Italia inseguono la quinta vittoria consecutiva e conquistare così matematicamente il primo posto nel girone che garantisce l’accesso diretto ai quarti di finale senza dover passare dai playoff. Conegliano potrebbe operare un po’ di turnover considerando la bassa caratura degli avversarie, facendo riposare tante big come l’opposto Isabelle Haak, la palleggiatrice Joanna Wolosz, la schiacciatrice Kelsey Robinson, le centrali Marina Lubian e Sarah Fahr.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Asterix Avo Beveren-Conegliano, incontro valido per la fase a gironi della Champions League 2023-2024 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY OGGI

Giovedì 11 gennaio

Ore 20.00 Asterix Avo Beveren vs A. Carraro Imoco Conegliano – Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA BEVEREN-CONEGLIANO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Photo LiveMedia/Valerio Origo

