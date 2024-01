A che ora Arnaldi-Jarry, ATP Adelaide 2024: programma, tv, streaming

Domani, dalle 00.30 italiane, Matteo Arnaldi affronterà Nicolas Jarry nell’incontro valido per gli ottavi di finale dell’ATP250 di Adelaide. Su cemento outdoor australiano, il ligure ha raggiunto il traguardo, piegando in due set quest’oggi lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles. Una vittoria autorevole dell’azzurro, che ora se la dovrà vedere contro il cileno.

Il top-20 sudamericano è un giocatore di grande qualità. Dotato di un grande servizio, Jarry può fare leva sulla combinazione servizio-dritto, portandosi a casa tanti punti in maniera immediata. Dovrà essere abile Arnaldi a creare dei dubbi nel proprio avversario, per portarlo a sbagliare nell’esecuzione dei suoi colpi. Nello stesso tempo Matteo dovrà avere un rendimento alla battuta continuo.

C’è un solo precedente tra i due e risale all’anno passato, quando si incrociato a Pechino (Cina). Negli ottavi di finale del China Open, Jarry si impose, salvando tre match-point consecutivi nel secondo set. Tanto rammarico per l’italiano, che aveva visto prossimo il traguardo. Vedremo se ci sarà modo di vendicare quel ko e proseguire nel percorso in questo evento.

L’ottavo di finale dell’ATP250 di Adelaide tra Matteo Arnaldi e Nicolas Jarry sarà trasmessi in diretta televisiva da ky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205), Sky Sport 251, Sky Sport 252; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

ARNALDI-JARRY ATP ADELAIDE 2024

Mercoledì 10 gennaio (orario italiano)

