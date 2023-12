Yeman Crippa: “Correrò la Maratona di Siviglia. Sono in forma, ho provato a impensierire Sawe”

Yeman Crippa ha concluso al secondo posto la BOclassic, tradizionale Corsa di San Silvestro giunta alla sua 49ma edizione. Il Campione d’Europa dei 10.000 metri ha dato vita a un bel duello con il kenyano Sabastian Sawe, inchinandosi poi nel corso del terzultimo giro e tagliando il traguardo con il tempo di 28:03, a tre secondi dal Campione del Mondo di mezza maratona.

Yeman Crippa ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Sono arrivato qua che stavo molto bene, mi sto preparando per la Maratona e sono in ottime condizioni. Agli Europei di cross non ho dimostrato quello che valevo. Quest’anno sono venuto a dimostrare che ero più in forma degli altri anni“.

L’azzurro ha poi proseguito: “Peccato per il secondo posto, ma non mi sono nascosto, ho fatto 13 secondi meno dell’anno scorso e sono contento di chiudere l’anno così. Io ho dato il massimo, Sawe è campione del mondo di mezza, lui era il favorito e mi poteva battere. Non mi sono nascosto, ho provato a dargli fastidio per due-tre giri, poi ha preso il controllo e ha gestito“.

Il trentino ha poi concluso, svelando anche il prossimo appuntamento agonistico: “Chiudo un anno un po’ complicato, ma questa atmosfera di oggi e il rsultato me lo fanno chiudere bene. Ora Europei e Olimpiadi, ho un sacco di eventi dove posso dimostrare quello che valgo. Ci rivediamo il 18 febbraio alla Maratona di Siviglia“.

Foto: Colombo/FIDAL

