WTA Limoges 2023, Elisabetta Cocciaretto elimina in due set Darja Semenistaja ed approda ai quarti

Nuovo successo per Elisabetta Cocciaretto, testa di serie numero 1, agli Open BLS de Limoges: nel torneo di categoria WTA 125 in corso a Limoges, in Francia, sul veloce indoor, l’azzurra, in tabellone con una wild card, supera la lettone Darja Semenistaja con lo score di 6-3 6-4 in un’ora e 25 minuti di gioco. Nei quarti di finale ci sarà una tra la statunitense McCartney Kessler e la russa Erika Andreeva, numero 7 del seeding.

Nel primo set l’azzurra trova il break a zero nel terzo game, anche se soffre per confermarlo, dovendo annullare due palle per l’immediato controbreak in un quarto gioco lungo 20 punti, allungando sul 3-1 alla settima occasione. Cocciaretto conferma poi lo strappo di margine senza ulteriori difficoltà, infine nel nono game, con un altro break a zero, conquista il parziale sul 6-3 in 42 minuti.

Nella seconda frazione la contesa è più equilibrata: Cocciaretto si fa trascinare ai vantaggi nel terzo game, ma tiene la battuta senza annullare palle break, mentre deve poi cancellarne due nel settimo gioco, quando però riesce a salvarsi dal 15-40. Nel decimo game la lettone serve per restare nel match, ma cede la battuta a quindici e Cocciaretto chiude i conti sul 6-4 in 43 minuti.

Le statistiche premiano l’azzurra, che vince 71 punti contro i 57 dell’avversaria, ma a fare la differenza è il cinismo sulle palle break: Cocciaretto sfrutta tutte le tre occasioni a disposizione, mentre la lettone manca tutte le quattro opportunità avute in due diversi game. L’italiana mette il 66% di prime in campo, ottenendo il punto nel 69% dei casi, mentre il dato si ferma al 56% sulla seconda.

Foto: LaPresse