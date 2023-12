Ranking WTA (11 dicembre 2023): top ten immobili. Sale Cocciaretto, giù Giorgi

Il tennis femminile vedrà andare in scena nel corso di questa settimana a Limoges l’ultimo torneo di categoria WTA 125 della stagione, in calendario sul veloce indoor transalpino: nella top ten del ranking si registrano piccole variazioni in termini di punti per le ceche Marketa Vondrousova e Karolina Muchova, le quali però restano rispettivamente settima ed ottava in classifica.

RANKING WTA

Lunedì 11 dicembre 2023

1 Iga Swiatek POL 9295

2 Aryna Sabalenka BLR 9050

3 Coco Gauff USA 6580

4 Elena Rybakina KAZ 6365

5 Jessica Pegula USA 5975

6 Ons Jabeur TUN 4195

7 Marketa Vondrousova CZE 4046

8 Karolina Muchova CZE 3650

8 Maria Sakkari GRE 3620

10 Barbora Krejcikova CZE 2880

La numero 1 d’Italia resta Jasmine Paolini, stabile al 30° posto a quota 1435, mentre Martina Trevisan rimane in 42ma posizione con 1187, infine Elisabetta Cocciaretto, uscita ai quarti ad Angers, risale in 46ma piazza con 1140 punti, ma potrà scalare ancora posizioni in settimana, essendo testa di serie numero 1 a Limoges. Poco più indietro c’è Camila Giorgi, la quale perde un posto e scende in 54ma piazza con 1087, mentre è stabile Lucia Bronzetti, la quale rimane al 61° posto con 968.

TOP TEN ITALIANE

Lunedì 11 dicembre 2023

30 Jasmine Paolini ITA 1435

42 Martina Trevisan ITA 1187

46 Elisabetta Cocciaretto ITA 1140

54 Camila Giorgi ITA 1087

61 Lucia Bronzetti ITA 968

106 Sara Errani ITA 713

122 Lucrezia Stefanini ITA 591

208 Nuria Brancaccio ITA 362

242 Silvia Ambrosio ITA 307

301 Giorgia Pedone ITA 226

