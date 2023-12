WTA Brisbane 2024, Martina Trevisan eliminata al primo turno da Arina Rodionova

Si ferma al primo turno la corsa di Martina Trevisan (numero 42 della classifica mondiale) nel torneo WTA 500 di Brisbane, in Australia: l’azzurra cede all’esordio alla padrona di casa australiana Arina Rodionova (numero 114 del ranking), in tabellone grazie ad una wild card, che si impone con un netto 6-3 6-2 maturato in un’ora e mezza di gioco. Per l’oceanica al secondo turno ci sarà l’incontro con la statunitense Sofia Kenin, numero 14 del seeding.

Nel primo set l’azzurra parte bene ed in apertura strappa la battuta all’avversaria. Trevisan però soffre al servizio, ma si salva sia nel secondo che nel quarto game, annullando nel complesso tre occasioni per il controbreak. Dal 3-1, però, la musica cambia e Rodionova dapprima centra il controbreak a zero nel sesto gioco, poi, in un lunghissimo ottavo game, riesce a strappare ancora il servizio all’italiana, andando poi a chiudere sul 6-3 dopo 50 minuti.

Nella seconda frazione il canovaccio si ripete: Trevisan tiene il servizio in apertura e poi opera il break a trenta, portandosi sul 2-0. Da quel momento l’australiana concede solo due punti al servizio in tre turni all’azzurra e strappa per tre volte di fila la battuta a Trevisan (due break a trenta ed uno ai vantaggi), inanellando sei game consecutivi ed andando a vincere per 6-2 in 40 minuti.

Le statistiche premiano l’australiana, che vince ben 20 punti in più dell’azzurra, 65 contro 45, procurandosi 13 palle break e sfruttandone 5, mentre Trevisan opera per 2 volte lo strappo su 3 opportunità. La tennista italiana serve il 61% di prime in campo (37/61), vincendo il punto nel 62% dei casi con la prima (23/37), ma è deficitario il rendimento con la seconda, con la quale si ferma al 21% (5/24, con 5 doppi falli).

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...