Il tabellone di Lorenzo Musetti a Hong Kong: prime due sfide da vincere, poi scoglio durissimo

Uno dei due tornei ATP in programma in questo avvio di stagione 2024, al di là della United Cup, è il 250 in programma ad Hong Kong: al via un solo azzurro, Lorenzo Musetti, che è accreditato della sesta testa di serie, ma che dovrà partire dal primo turno in un tabellone a 28, che prevede soli 4 bye all’esordio.

Sorteggio abbastanza benevolo per l’azzurro, quantomeno nelle prime fasi del torneo: l’azzurro sarà opposto all’esordio al tennista di casa, il rappresentante di Hong Kong Chak Lam Coleman Wong, che paga oltre 200 posti nel ranking all’italiano.

In caso di approdo agli ottavi Musetti dovrà fronteggiare uno tra il russo Pavel Kotov ed il lusitano Nuno Borges, partendo favorito in entrambi casi, mentre la strada sarà più complessa dai quarti in poi, col probabile confronto col russo Karen Khachanov, numero 2 del seeding.

Nell’eventuale penultimo atto, invece, Musetti potrebbe arrivare ad un confronto col numero 4 del seeding, l’argentino Francisco Cerundolo, mentre in caso di atto conclusivo l’avversario dovrebbe essere il russo Andrey Rublev, numero 1 del seeding, che presidia la parte alta del tabellone.

TABELLONE ATP 250 HONG KONG 2024

Rublev [1] bye

Qualificato-Cachin (ARG)

Qualificato-Qualificato

Gojo (CRO)-Fils (FRA) [8]

Tiafoe (USA) [3] bye

Kecmanovic (SRB)-Qualificato

Mochizuki (JPN) [WC]-van de Zandschulp (NED)

Shang (CHN) [WC]-Djere (SRB) [7]

Struff (GER) [5]-Cilic (CRO)

Ofne (AUT)-McDonald (USA)

Marozsan (HUN)-Bautista Agut (ESP)

F. Cerundolo (ARG) [4] bye

Musetti (ITA) [6]-Wong (HKG) [WC]

Kotov-Borges (POR)

Ruusuvuori (FIN)-Bonzi (FRA)

Khachanov [2] bye

Foto: LaPresse

