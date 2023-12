WTA Brisbane 2024, Camila Giorgi inizia la stagione e spera in un riscatto dopo i problemi fisici del 2023

La carriera di Camila Giorgi è stata costellata da continui alti e bassi ed anche il 2023 non è stato da meno. Purtroppo quest’anno sono stati molti di più i momenti negativi, in una stagione caratterizzata dai tanti problemi fisici, che hanno sicuramente condizionato la tennista marchigiana, che è scesa al numero 53 della classifica mondiale.

Alla fine comunque Giorgi è riuscita comunque a conquistare il suo quarto titolo WTA della carriera, vincendo ad inizio anno sul cemento di Merida in Messico un WTA 250. Poteva essere un buon viatico per i mesi successivi ed invece Camila ha continuato ad avere problemi fisici a intermittenza, restando per lunghi periodi lontana dai campi. Purtroppo la marchigiana ha dovuto anche rinunciare alle finali della Billie Jean King Cup, non riuscendo a dare il suo contributo ad una Italia capace di arrivare fino alla finale.

Il 2024 per Camila si spera possa essere quello del riscatto. Una stagione che comincerà ovviamente dall’Australia con il torneo di Brisbane. Da capire ovviamente quali saranno le condizioni fisiche dell’azzurra in un torneo che le serve sicuramente per ritrovare il ritmo partita in vista del primo Slam dell’anno.

Un torneo quello di Brisbane con una entry list di altissimo livello. Ci saranno Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina, rispettivamente numero due e quattro della classifica mondiale. Poi tante altre ottime giocatrici come Liudmila Samsonova e Daria Kasatkina, ma soprattutto il grande ritorno di Naomi Osaka dopo la maternità. Giorgi non sarà l’unica azzurra, visto che saranno in campo anche Martina Trevisan e Lucia Bronzetti.

FOTO: LaPresse

