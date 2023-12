Volley, Perugia inizia l’avventura al Mondiale per Club: sfida per il primo posto con l’Itambé Minas

Perugia si appresta a incominciare la propria avventura nel Mondiale per Club 2023 di volley maschile. I Block Devils si sono presentati a Bangalore (India) per difendere il titolo iridato conquistato lo scorso anno e hanno tutte le carte in regola per alzare nuovamente il trofeo, ma il cammino che si profila davanti alla corazzata umbra non sarà certo dei più semplici. I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti, che a inizio stagione hanno già festeggiato la Supercoppa Italiana, esordiranno oggi pomeriggio (ore 16.00) contro l’Itambé Minas, ovvero l’avversario sulla carta più quotato nella Pool A.

La formazione brasiliana ha già debuttato contro i poco quotati padroni di casa dell’Ahmedabad Defenders, imponendosi con un secco 3-0 e balzando in testa alla classifica generale. Perugia andrà a caccia di una vittoria nitida per mettere nei fatti in ghiaccio la qualificazione alle semifinali e anche il primo posto, visto che la rivale indiana inserita nel girone non incute particolari timori. Il confronto sarà particolarmente serrato perché dall’altra parte della rete ci sarà un sestetto decisamente rognoso e in grado di mettere in difficoltà i rossoneri, comunque grandi favoriti della vigilia.

Perugia si affiderà alla regia di Simone Giannelli, al bomber Wassim Ben Tara, al fuoriclasse Wilfredo Leon con gli altri schiacciatori Oleh Plotnytskyi e Kamil Semeniuk pronti a fare la differenza, al centro Sebastian Solé e Roberto Russo, Massimo Colaci il libero. Gli avversari più temibili sono l’opposto Michael Sanchez e gli schiacciatori Vinicios e Viniciuus, senza dimenticarsi dell’iconico centrale Isac Santos, mentre la regia è nelle mani di Orlando Gustavo.

Foto: LiveMedia/Duilio Della Libera