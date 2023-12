LIVE Perugia-Itambé Minas, Mondiale per club volley 2023 in DIRETTA: debutto impegnativo contro i brasiliani

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Perugia-Itambé Minas, match valido per la seconda giornata del Mondiale per club 2023 di volley maschile. Inizia la rassegna iridata per Giannelli e compagni, che proveranno a difendere il titolo conquistato nella passata stagione, solo Trento e il Sada Cruzeiro sono riusciti nella storia a salire sul tetto del Mondo per due occasioni consecutive.

Perugia è stata inserita nella Pool A con l’Itambé Minas e Ahmedabad Defenders, due formazioni obiettivamente più che alla portata. Quello di oggi sarà il match inaugurale degli umbri, mentre i brasiliani del Minas hanno già affrontato e battuto l’Ahmebadad Defenders, vincere questa sera significherebbe mettere una grossa ipoteca sul passaggio del turno. Vi ricordiamo infatti che la formula del torneo prevede che le prime due classificate di ogni girone si affronteranno in semifinale in maniera incrociata: la prima della pool A affronterà la seconda della pool B e viceversa. Sulla carta si parla di due squadre con almeno una spanna di differenza dal punto di vista tattico e tecnico, basti pensare che il Minas occupa il terzo posto nel Campionato brasiliano, mentre è in testa alla SuperLega. Si tratta del secondo scontro diretto tra queste due formazioni, l’unico precedente risale al Mondiale per club dello scorso anno, in quell’occasione i Block Devils si imposero con un secco 3-0.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Perugia-Itambé Minas, match valido per la seconda giornata del Mondiale per club di volley maschile 2023, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 16:00!

Foto: LiveMedia/Roberto Tommasini