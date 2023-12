Volley femminile, Pinerolo espugna Trento all’ultimo respiro e difende il sesto posto in Serie A1

All’ultimo respiro la Wash4Green Pinerolo conquista una vittoria soffertissima (3-2) sul campo di una delle migliori versioni dell’Itas Trentino di questa stagione. Partita tiratissima e infinita che la squadra piemontese è riuscita a fare sua facendo leva sulle giocatrici più esperte che hanno messo a segno i punti decisivi, anche se per Ungureanu non è stata certo la serata migliore.

Pronti, via e i tifosi di Trento si stropicciano gli occhi perchè, dopo un avvio un po’ farraginoso (3-7) l’Itas inizia a macinare gioco e punti e ribalta la situazione volando sul 15-11 con Olivotto e Angelina sugli scudi. Pinerolo non si ritrova e Trento ne approfitta per vincere senza troppi problemi il primo parziale con il punteggio di 25-17 con Olivotto che mette il sigillo sull’1-0.

Nel secondo set le piemontesi partono nuovamente con il piede giusto (7-2) ma stavolta non si fermano e mantengono il vantaggio fino al 25-17 che pareggia il conto e rimette in carreggiata la squadra ospite.

Trento reagisce e riparte con il piede giusto nel terzo set portandosi avanti 10-4. Le padrone di casa mantengono il vantaggio, non senza qualche sussulto, fino al 22-19, poi si spengono e crollano sotto i colpi della formazione ospite che raggiunge la parità a quota 22 grazie a Storck e poi riesce ad avere la meglio ai vantaggi 26-24 grazie a Sorokaite prima e Storck sul set point.

L’altalena prosegue nel quarto set con Pinerolo che sembra poter chiudere il discorso quando riesce a portarsi sul 9-5 ma Trento non si arrende, recupera punto su punto e riesce a raggiungere la parità a quota 19 con l’attacco di Michieletto. Ancora un finale del set in volata e ancora soluzione ai vantaggi ma stavolta sono le padrone di casa che riescono ad avere la meglio sfruttando anche un’invasione sul set ball di Sorokaite che regala il 26-24 all’Itas.

Nel tie break partono meglio le ospiti (2-4) ma poi qualche errore di troppo costa caro alla squadra piemontese, che si trova di nuovo ad inseguire sull’8-6 prima e sul 13-11 poi, ma Pinerolo di nuovo raggiunge il pari e la conclusione non può che essere ai vantaggi con la solita girandola di emozioni che ha caratterizzato tutta la seconda parte del match. Lo sprint vincente è quello di Pinerolo, che con Storck e Ungureanu riesce a vincere con il punteggio di 22-20 e porta a casa 2 punti preziosi per difendere il sesto posto.

In casa Pinerolo 24 punti di Storck, 17 di Sorokaite, 15 di Akrari e 11 di Polder. Per Trentino 17 di Michieletto, 16 di Dehoog, 15 di Angelina, 10 a testa per Shcherban ed Olivotto.

Foto: LiveMedia/Norberto Maccagno

