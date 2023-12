Volley femminile, definite le semifinali del Mondiale per Club. VakifBank ed Eczacibasi scatenate con Thompson e Boskovic

Si sono delineate le semifinali del Mondiale per Club 2023 di volley femminile, che si sta disputando ad Hangzhou (Cina). Il VakifBank Istanbul incrocerà il Tianjin, mentre l’Eczacibasi Istanbul se la dovrà vedere con il Dentil Praia Clube: l’appuntamento è per sabato 16 dicembre, le due corazzate turche partiranno con tutti i favori del pronostico e sembrano lanciatissime per dar vita a un atto conclusivo tutto anatolico come è stato nell’ultima Champions League vinta poi dalle giallonere di coach Giovanni Guidetti (ai tempi con Paola Egonu in squadra).

Il VakifBank Spor Kulubu ha surclassato il Dentil Praia Clube con un secco 3-0 (25-16; 25-16; 25-19) e ha così chiuso il proprio girone in prima posizione davanti alle brasiliane. Prestazione sopra le righe da parte dell’opposto Jordan Thompson (18 punti, 2 muri, 2 ace) e della schiacciatrice Gabi (11, 3 muri), in luce anche la centrale Chiaka Ogbogu (8 punti, 3 muri) e il martello Alexandra Frantti (6). Al Dentil non è bastata una tonica Tainara Lemes Santos da 17 punti.

L’Eczacibasi Dynavit Istanbul ha liquidato il Tianjin Bohai Bank con uno schiacciante 3-0 (25-17; 25-23; 25-19), conquistando il primo posto nel raggruppamento. Show assoluto della bomber serba Tijana Boskovic: 22 punti (2 muri, 2 ace). In doppia cifra anche la schiacciatrice Irina Voronkova (11) affiancata di banda da Hande Baladin (9), 8 punti (3 muri, 2 ace) per la centrale Jovana Stevanovic. Alla formazione cinese non sono bastate le attaccanti Li Yingying e Wang Yizhu (12 punti a testa).

Foto: FIVB