Volley femminile, Eczacibasi e VakifBank in finale al Mondiale per Club: derby turco per il titolo

L’Eczacibasi Istanbul e il VakifBank Istanbul si affronteranno nella finale del Mondiale per Club 2023 di volley femminile, che andrà in scena domenica 17 dicembre (ore 12.30) ad Hangzhou (Cina). Ad assegnare il titolo iridato sarà così il derby turco, che già in primavera era stato l’atto conclusivo della Champions League vinta dalle ragazze in giallo di coach Giovanni Guidetti (con ai tempi Paola Egonu in squadra). Il VakifBank andrà a caccia del quinto titolo dopo quelli del 2013, 2017, 2018, 2021. L’Eczacibasi inseguirà la terza affermazione dopo quelle del 2015 e del 2016.

L’Eczacibasi Istanbul ha sconfitto il Dentil Praia Clube per 3-1 (25-16; 25-12; 25-27; 25-22). La corazzata anatolica ha dominato i primi due set, ma nel terzo parziale si è fatta sorprendere dalla compagine brasiliana, che ha annullato un match point sul 24-23 e ha trascinato la contesa alla quarta frazione. Le Tigri hanno poi ripreso il proprio cammino e hanno chiuso i conti con disinvoltura, trascinate dalla bomber serba Tijana Boskovic (24 punti, 3 ace), dalle schiacciatrici Irina Voronkova (13 punti, 2 muri) e Hande Baladin (11 punti, 4 muri), dalla centrale Jovana Stevanovic (13 punti, 4 muri, 2 ace). Alle sudamericane non è bastata Tainara Lemes Santos (20 punti).

Il VakifBank Istanbul ha sconfitto il Tianjin con un secco 3-0 (25-16; 25-23; 25-23). Le Campionesse d’Europa, allenata da coach Giovanni Guidetti, hanno dominato il primo set e poi hanno controllato la verve delle cinesi nel secondo e nel terzo parziale grazie ai colpi delle schiacciatrici Gabi (16 punti, 2 muri) e Alexandra Frantti (13 punti, 2 muri) e dell’opposto Jordan Thompson (14 punti). Alle padrone di casa non sono bastate le attaccanti Wang Yizhu (12 punti) e Li Yingying (11).

Foto: FIVB