Volley femminile, definite le semifinaliste del Mondiale per Club: spiccano VakifBank ed Eczacibasi

Si è delineato il quadro delle quattro semifinaliste al Mondiale per Club 2023 di volley femminile, che si sta disputando ad Hangzhou (Cina). Nella Pool A avanzano l’Eczacibasi Istanbul e il Tianjin, dalla Pool B sono state promosse il VakifBank Istanbul e il Dentil Praia Clube. Gli scontri diretti di domani tra le squadre già qualificate determineranno le classifiche dei due gironi e gli accoppiamenti per le semifinali di sabato.

Le brasiliane del Dentil Praia Clube hanno regolato lo Sport Center I Women’s Club per 3-0 (25-10; 25-22; 27-25), grazie soprattutto alla bomber Tainara Lemes Santos (24 punti) e alla schiacciatrici Sofya Kuznetsova (12). Le turche dell’Eczacibasi Istanbul hanno surclassato le brasiliane del Gerdau Minas con un secco 3-0 (25-19; 25-11; 25-18) sotto i colpi delle due stelle Tijana Boskovic (17 punti) e Irina Voronkova (13 punti, 2 muri e 4 ace), sena dimenticarsi dei 9 sigilli dell’altro martello Hande Baladin.

Le favorite della vigilia sono inevitabilmente il VakifBank Istanbul di coach Giovanni Guidetti e proprio l’Eczacibasi, che si sono fronteggiate nell’atto conclusivo dell’ultima Champions League vinta poi dalla giallonere del tecnico italiano contro la compagine della MVP degli ultimi due Mondiali per Nazioni. Entrambe hanno perso contro squadre italiane poche settimane fa in Champions League (il Vakif contro Milano, l’Eczacibasi contro Scandicci). Attenzione però a non sottovalutare le cinesi del Tianjin.

Foto: Valerio Origo