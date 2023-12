Volley femminile, l’Eczacibasi Istanbul vince il Mondiale per Club! Boskovic show, ko il VakifBank di Guidetti

L’Eczacibasi Istanbul ha vinto il Mondiale per Club 2023 di volley femminile, sconfiggendo il VakifBank Istanbul per 3-2 (19-25; 25-23; 25-23; 23-25; 15-9) nell’emozionante finale andata in scena ad Hangzhou (Cina). Le Tigri si sono imposte al tie-break, dopo aver perso il primo set ed essere state in vantaggio per 2-1, recuperando tra l’altro 13-18 nella seconda frazione.

Si tratta del terzo sigillo della storia per la formazione arancione dopo quelli del 2015 e del 2016, mentre il sestetto giallo si arrende all’atto conclusivo come aveva fatto dodici mesi fa contro Conegliano e non riesce così a mettere le mani sul quinto titolo iridato dopo quelli del 2013, 2017, 2018, 2021. Il sestetto di coach Giovanni Guidetti non è riuscito a replicare il trionfo di questa primavera, quando sconfisse le grandi rivali nel derby turco che metteva in palio la Champions League, ma ai tempi c’era in squadra una Paola Egonu in più.

L’Eczacibasi Istanbul è stato trascinato dalla bomber Tijana Boskovic, MVP degli ultimi due Mondiali vinti con la sua Serbia. L’opposto ha messo a segno 27 punti, spalleggiata in maniera impeccabile dalle schiacciatrici Hande Baladin (20) e Alexa Gray (17). In doppia cifra anche la centrale Sinead Jack (12 punti, 4 muri), affiancata in reparto a rotazione da Beyza Arici (5) e Jovana Stevanovic (4), sotto la regia di Elif Sahin (6). Al VakifBank non sono bastate la prestazione sontuosa dell’opposto Jordan Thompson (33 punti), la verve del martello Gabi (16 punti) e la graniticità della centrale Chiaka Ogbogu (16 punti, 6 muri).

Le cinesi del Tianjin Bohai Bank hanno conquistato il terzo posto battendo le brasiliane del Dentil Praia Clube per 3-1 (25-23; 25-20; 17-25; 25-19), spinte soprattutto dalle attaccanti Wang Yizhu (20 punti) e Li Yingying (19), mentre alle sudamericane non è bastata una stratosferica Tainara Lemes Santos da 32 punti.

