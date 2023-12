Volley femminile, Davide Mazzanti è il nuovo allenatore dell’Itas Trentino in Serie A1

Salta un’altra panchina nella Serie A1 di volley femminile dopo quella di Casalmaggiore: con uno scarno comunicato stampa l’Itas Trentino ha annunciato oggi pomeriggio l’esonero di Marco Sinibaldi dopo soli quattro mesi e l’arrivo di Davide Mazzanti.

Questa la nota stampa della società trentina: “Davide Mazzanti è il nuovo allenatore dell’Itas Trentino di Serie A1 femminile. Il quarantasettenne tecnico marchigiano verrà ufficialmente presentato venerdì 29 dicembre 2023 alle ore 10 presso la sede di Trentino Marketing, in via Romagnosi 11 a Trento. Trentino Volley ringrazia il suo predecessore Marco Sinibaldi per l’impegno profuso nei quattro mesi in cui ha guidato la squadra“.

Il tecnico nato a Fano, classe 1976, dal 2017 al 2023 ha guidato per 205 partite la Nazionale femminile, vincendo gli Europei 2021 e la Nations League 2022, arrivando secondo nel Grand Prix 2017 ed ai Mondiali 2018, e terzo agli Europei 2019 ed ai Mondiali 2022.

Con le squadre di club, invece, ha vinto lo Scudetto con Bergamo nel 2011, con Casalmaggiore nel 2015 e con Conegliano nel 2016, conquistando anche la Supercoppa Italiana sia nel 2011 che nel 2016, mentre nel 2017 ha trionfato in Coppa Italia.

L’Itas Trentino, dopo 14 giornate del campionato di Serie A1 di volley femminile, è ultima in classifica, con una sola vittoria all’attivo e ben 13 sconfitte, per tre punti in graduatoria. Le trentine hanno vinto otto set, cedendone ben 41.

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Pallavolo su OA Sport...