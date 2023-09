Volley femminile, Francesca Piccinini: “Non cambia come e quando qualificarsi alle Olimpiadi, conta solo farlo”

A poche ore dall’annuncio delle convocate della Nazionale italiana di volley femminile per il Preolimpico arriva il commento di un’icona della pallavolo azzurra, Francesca Piccinini, che è stata raggiunta dall’ANSA nel corso di un evento di Aequilibrium & Me, di cui è brand ambassador.

L’Italia sarà impegnata nel torneo di Lodz, dove proverà a qualificarsi per i Giochi di Parigi 2024, con diverse assenze eccellenti: “La nostra Italia resta una squadra molto forte e mantiene tante possibilità di conquistare il biglietto per Parigi“.

L’azzurra sottolinea come sarebbe importante centrare l’obiettivo pass olimpico, senza dare risalto al percorso con il quale arrivarci: “Sarebbe importantissimo. Non cambia come e quando qualificarsi, conta solo farlo. Abbiamo tante giovani promettenti, sapranno stupire e fare grandi cose“.

Foto: LiveMedia/Elisa Calabrese