Volley femminile, Conegliano vince anche a Novara: adesso è fuga per le campionesse in carica!

E’ sempre Conegliano. Anche nel big match fra le due squadre che, assieme, avevano perso una partita finora, Prosecco Doc Imoco e Igor Novara, la squadra di Santarelli vince 3-1 e raddoppia il suo vantaggio sulle piemontesi, ora 6 punti più indietro rispetto alla capolista imbattuta. Superiore in tutto, la squadra veneta ha vinto nettamente primo, secondo e quarto set e ha pagato caro qualche distrazione di troppo in avvio di terzo set. Decisiva Robinson-Cook per le venere, che hanno avuto anche in Haak e Lanier due finalizzatrici difficilmente controllabili, mentre Novara ha fatto leva soprattutto su Akimova, non sempre incisiva in attacco: troppo poco per mettere in difficoltà una rivale così forte.

Formazioni annunciate in partenza ed è subito Conegliano ad iniziare con il ritmo giusto. Le venete scattano avanti 8-5 e 13-9 e nella parte centrale del set scavano un solco incolmabile sul 18-10. Novara fatica a trovare le misure, prova a ricucire lo strappo ma la Prosecco Doc Imoco si impone con il punteggio di 25-19.

Secondo set quasi in fotocopia, almeno per la prima parte con la Prosecco Doc Imoco che parte meglio, si porta avanti 10-6 e poi dilaga nella parte centrale, sfruttando anche le tante imprecisioni delle padrone di casa. Le venete si portano sul 18-13 e, a differenza del parziale precedente, dominano anche il finale del set vincendo 25-14.

La Igor Gorgonzola si aggrappa alla sua attaccante più forte in avvio di terzo set e Akimova guida le sue al vantaggio che caratterizza la parte iniziale del terzo parziale, 5-1. Novara prende coraggio e Conegliano tira per un attimo il fiato senza però perdere di vista le rivali che tengono il cambio palla e mantengono le distanze fino all’11-6. Conegliano non molla e, punto su punto, si riporta sotto fino a pareggiare a quota 21. Le piemontesi restano avanti e prima un errore al servizio di Haak, poi l’attacco vincente di Bosetti allungano il match (25-23).

Partita riaperta? No perché in avvio di quarto set la squadra ospite annichilisce Novara portandosi in un baleno sull’8-2. La Igor Gorgonzola prova a scuotersi, a reagire, si riavvicina sul 16-12 ma Conegliano mantiene le distanze fino al 21-17 e nel finale dilaga imponendosi con il punteggio di 25-18 per un 3-1 che manda in fuga le venete. In casa Conegliano Haak top scorer con 20 punti, poi Lanier con 17 e Robinson-Cook con 16. Per Novara 17 i punti di Akimova.

