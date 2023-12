Volley femminile, Conegliano e Milano si rispondono a distanza in Serie A1: Egonu e Haak top scorer. Ok Roma

Nel pomeriggio si sono disputate quattro partite valide per l’undicesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Conegliano prosegue la propria cavalcata, sconfiggendo Vallefoglia con un secco 3-0 (25-18; 25-20; 25-17) e infilando così l’undicesima vittoria consecutiva. Le Campionesse d’Italia confermano la propria imbattibilità in campionato e si confermano al comando con 33 punti e cinque lunghezze di vantaggio nei confronti di Milano.

A trascinare le Pantere sono state l’opposto Isabelle Haak (15 punti) e la schiacciatrice Kelsey Robinson (13), in doppia cifra anche la centrale Sarah Fahr (11 punti, 2 muri, 2 ace) accanto a Marina Lubian (6). Alle marchigiane, che restano comunque in lotta per un posto in Coppa Italia, non sono bastate Alice Degradi (14) e Camilla Mingardi (11).

Milano risponde a Conegliano con una schiacciante vittoria ottenuta sul campo di Cuneo per 3-0 (25-18; 25-15; 25-14). Si sono scatenate l’opposto Paola Egonu (16 punti, 3 muri) e la centrale Sonia Candi (12 punti, 5 muri), bene anche le schiacciatrici Myriam Sylla (7) e Nika Daalderop (7). Tra le padrone di casa le migliori sono state Anna Haak (6) e Madison Kubik (6).

Roma ha sconfitto Trento per 3-0 (25-22; 25-20; 25-14) e ha così conquistato la seconda vittoria consecutiva, risalendo al settimo posto in classifica generale, mentre le dolomitiche restano sempre in ultima piazza. Sugli scudi Erblira Bici (17 punti) e Jessica Rivero (14), tra le fila delle padrone di casa soltanto Giulia Angelina ha chiuso in doppia cifra (10).

Firenze ha sconfitto Chieri per 3-2 (28-26; 25-23; 21-25; 17-25; 15-11), dopo essere stata in vantaggio per 2-0. Le toscane hanno sventato il ribaltone per mano delle piemontesi e si sono imposte al tie-break, rialzandosi dopo due sconfitte consecutive e tornando in ottava posizione, mentre le ospiti restano in quinta piazza. Prova strabiliante di Lina Alsmeier (26 punti) e Mayu Ishikawa (16), in doppia cifra anche Anastasiia Kraiduba (11) e Lauren Stivrins (10). A Chieri non sono bastate Katerina Zakchaiou (14), Kaja Grobelna (25), Avery Skinner (21) e Madison Kingson 816).

RISULTATI SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI

Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Megabox Ond. Savio Vallefoglia 3-0 (25-18; 25-20; 25-17)

Il Bisonte Firenze vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76 3-2 (28-26; 25-23; 21-25; 17-25; 15-11)

Honda Olivero San Bernardo Cuneo vs Allianz Vero Volley Milano 0-3 (18-25; 15-25; 14-25)

Itas Trentino vs Roma Volley Club 0-3 (22-25; 20-25; 14-25)

CLASSIFICA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Conegliano 33 punti, Milano 28, Novara 24*, Scandicci 24*, Chieri 19, Pinerolo 17, Roma 16, Firenze 14, Vallefoglia 13, Busto Arsizio 11, Cuneo 10, Casalmaggiore 9, Bergamo 8, Trento 2. *= 1 partita in meno.

Foto: Simone Contesini