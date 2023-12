Volley, esame per Trento contro l’Asseco Resovia nella terza giornata di Champions League

Gli esami non finiscono mai per l’Itas Trentino che domani, mercoledì 13 dicembre, sarà di scena sul campo dell’Asseco Resovia in Polonia per il terzo match del girone di Champions League, match che potrebbe essere decisivo per l’assegnazione del primo posto in classifica ma che al momento è molto più importante per i polacchi che per l’Itas.

la squadra di Soli, infatti, ha vinto entrambe le partite fin qui disputate in Champions, in casa con Lubiana e sul campo del Tours, mentre la squadra polacca ha perso al debutto in casa proprio con il Tours prima di vincere a Lubiana e dunque non può permettersi altri passi falsi.

Trento in stagione finora ha perso solo due volte, in semifinale di Supercoppa contro Perugia e in campionato domenica scorsa a Modena, battuta d’arresto che è costata ai trentini il secondo posto in classifica alle spalle di Perugia.

L’Asseco, invece, occupa la quarta posizione del campionato polacco a 8 punti dalla vetta occupata con 30 punti dallo Jastrzebsski. L’Asseco, allenato dal tecnico azzurro Giampaolo Medei, però, è l’unica squadra del campionato polacco ad aver vinto le ultime cinque partite consecutive e nell’ultima giornata (giocata il 5 dicembre) gli avversari odierni dell’Itas hanno battuto 3-0 il GKS Katowice.

L’alzatore della formazione polacca è il campione d’Europa Fabian Drzyzga, alzatore della Nazionale polacca, mentre l’opposto è un campione olimpico come Stephen Boyer che in Italia ha giocato a Verona qualche anno fa prima di trasferirsi prima in Medio Oriente e poi in Polonia.

in banda i titolari sono due vecchie conoscenze del campionato italiano, lo sloveno Klemen Cebulj che in Italia ha giocato a San Giustino, Ravenna, Civitanova e Milano prima di trasferirsi in Polonia e lo statunitense Torey Defalco che dal 2019 al 2021 ha vestito la maglia di Vibo Valentia e da quest’anno è in forza all’Asseco.

Al centro i titolari sono il polacco Jakub Kochanowski, nazionale, da quattro anni in forza all’Asseco e un altro polacco, Karol Klos, arrivato lo scorso anno dallo Skra Belchatow. Il libero è Pawel Zatorski, anche lui nazionale polacco.

Foto: LiveMedia/Caterina Zattarin