Volley, campioni del mondo contro campioni d’Italia: è spettacolo con Trento-Perugia nella penultima di andata di Superlega

E’ il gran giorno di Trento contro Perugia, campioni d’Italia contro campioni del mondo che si affrontano nella penultima giornata di Superlega con in palio il primo posto in classifica visto che gli umbri hanno appena riconquistato la vetta solitaria e partono con 2 punti di vantaggio sui trentini. Si preannuncia una bella sfida con Perugia che arriva dallo splendido e netto successo di Bangalore e Trento che invece ha giocato una partita di grande intensità mercoledì sera a Resovia contro l’Asseco conquistando il terzo successo a fila in Champions League e riscattando la prima sconfitta subita in campionato domenica scorsa a Modena. Spettacolo assicurato, squadre in campo alle 15.45 domenica.

Più o meno alla stessa ora si gioca un altro big match che potrebbe dare indicazioni importanti sulle posizioni subito alle spalle delle prime due in classifica: di fronte le altre due formazioni impegnate in Champions ed entrambe reduci da vittorie importanti: la Gas Sales Bluenergy Piacenza che gioca tra le mura amiche, terza in graduatoria con vista sul secondo posto e la Lube Civitanova che arriva dalla complicata vittoria sul campo del Greenyard Maaseik e vuole risalire la china visto che occupa il quinto posto. Squadre in campo alle 16.00 con organici pressochè al completo.

Trasferta catanese per la Valsa Group Modena, altra squadra impegnata a risalire posizioni e reduce dalla bella vittoria sul proprio campo contro Trento. la formazione modenese va a far visita alla Farmitalia ultima in classifica e a caccia di punti salvezza. Pronostico per gli ospiti ma squadra siciliana da non sottovalutare. Si gioca domani, sabato 16 dicembre, in anticipo alle 18.00. Domenica alle 18.00, invece, la Mint Monza quarta in classifica torna fra le mura amiche per ospitare un Padova che in trasferta non vince da un mese e mezzo ma che riesce comunque a tenersi a distanza di sicurezza dalla zona calda della classifica.

Si incrocia la lotta play-off e la rincorsa alla salvezza a Milano domenica alle 16.30 nella sfida tra l’Allianz e la Gioiella Prisma Taranto. I milanesi arrivano dalla battaglia persa al tie break a Verona, mentre i pugliesi hanno ceduto tra le mura amiche a Piacenza nell’ultimo turno di campionato e anche a Verona tra la Rana che ha interrotto contro i milanesi la serie negativa di cinque sconfitte e vuole risalire la china e Cisterna, in campo domenica alle 18.00.

Photo LiveMedia/Duilio Della Libera