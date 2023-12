Volley, a Civitanova la rivincita della finale scudetto con Trento nel clou dell’ottava di Superlega che si chiude col derby milanese

Altro giro, altro turno molto interessante in Superlega con incontri che sfuggono ad ogni pronostico e preannunciano grande spettacolo. Si parte dal match clou dell’ottava giornata, quello di domenica alle 18.00 tra Lube Civitanova e Itas Trentino che è il “remake” della finale che lo scorso anno ha assegnato lo scudetto. Le due squadre arrivano entrambe da vittorie molto importanti, in trasferta, nella seconda giornata dei giorni di Champions League, segnale di salute e di buona condizione raggiunta dopo una prima parte di stagione inevitabilmente complicata. Le due formazioni sono però piuttosto distanti in classifica, al momento, con Trento che non ha mai perso ed è secondo in graduatoria alle spalle di Perugia che però ha una partita in più con 19 punti e Civitanova che di sconfitte ne ha subite due, che insegue a quota 13 punti.

Due gli anticipi di sabato 2 dicembre con la capolista Sir Susa Vim Perugia che ospita alle 20.30 una delle mine vaganti del torneo, Cisterna che finora non ha guardato in faccia a nessuno e ha messo in difficoltà anche le big, conquistando 7 punti. I laziali arrivano dalla sconfitta interna contro Modena al termine di una vera e propria battaglia e hanno vinto solo una delle ultime quattro gare disputate, mentre Perugia, dopo l’unica sconfitta stagionale a Civitanova, ha inanellato cinque successi a fila e si prepara con questo match ad affrontare l’impegno del Mondiale per club.

Alle 18.00 di sabato seconda trasferta consecutiva per la Valsa Group Modena che, recuperato Sapozhkov, prova a fare il bis dopo il successo di Cisterna, andando a far visita ad una agguerrita Prisma Gioiella Taranto che arriva da due battaglie perse in trasferta prima a Cisterna e poi a Civitanova che hanno comunque fruttato due punti preziosi. Domenica alle 20.30 altro match di sicuro impatto al PalaBanca di Piacenza tra la Gas Sales Bluenergy che si è sbloccata in Champions League vincendo una partita tutt’altro che semplice giovedì sera a Lisbona contro un agguerrito Benfica e una Rana Verona che si trova in modo sorprendente nei bassifondi della classifica, anche a causa delle tre sconfitte a fila subite prima del match in terra emiliana.

Sempre domenica ma alle 18.00 va in scena una sorta di spareggio salvezza anticipato a Padova tra i padroni di casa veneti, 7 punti in classifica e tre successi finora, e il fanalino di coda Farmitalia Catania, che di partite ne ha vinta solo una e mai è riuscita a fare bottino pieno in trasferta finora. Il programma si completa lunedì con un’altra sfida affascinante che va in scena alle 20 all’Opiquadarena di Monza tra il Mint Monza e l’Allianz Milano: derby tra due formazioni ambiziose che stanno giocando su buoni livelli, con i monzesi vera rivelazione della prima parte di torneo (sono terzi con 14 punti) e i meneghini che inseguono con 10 punti. Spettacolo assicurato.

Photo LiveMedia/Roberto Bartomeoli