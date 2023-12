Volley femminile, è la giornata di Novara-Conegliano! Nella decima di A1 Milano ospita Casalmaggiore dopo l’explit di Istanbul

La partita più attesa è senza dubbio quella che chiude la decima giornata di serie A1 femminile che va in scena tra sabato e domenica e che potrebbe dire qualcosa in più sulle posizioni di vertice del massimo campionato di volley. Si trovano di fronte le prime due forze del campionato domenica alle 19.30: la Igor Gorgonzola Novara di Lorenzo Bernardi e la Prosecco Doc Imoco Conegliano di Daniele Santarelli.

Le novaresi hanno iniziato alla grande la loro stagione, marciando spedite in Europa (solo vittorie finora) e in campionato dove viaggiano al secondo posto con una sola sconfitta su nove partite disputate ma ancora meglio ha fatto Conegliano che non ha subito ancora sconfitte, mettendo in cascina nove successi in campionato, tre (fra cui il successo a Resovia mercoledì scorso) e la Supercoppa. Sfida stellare con la battaglia a suon di attacchi da zona 2 tra Haak e Akimova.

Dopo l’explòit di mercoledì a Istanbul, sul campo del Vakifbank, la Allianz Milano cerca la quarta vittoria consecutiva in campionato che potrebbe anche significare salire al secondo posto in caso di successo di Conegliano a Novara. All’Opiquad Arena di Monza arriva domenica alle 17.00 il Trasportipesanti Casalmaggiore che non vince da un mese e occupa la terz’ultima posizione ma vuiole lanciare qualche segnalke di risveglio.

Una delle partite più interessanti del decimo turno si gioca in anticipo sabato alle 21.00 a Pinerolo dove la Wash4green, reduce dal successo rocambolesco con Bergamo e sesto in classifica, in piena zona play-off, ospita la Savino del Bene Scandicci, carica a mille dopo la vittoria casalinga in Champions League contro l’Eczacibasi di Boskovic e quarta in campionato con vista sulla top 3.

Bella sfida anche a Chieri dove domenica alle 17.00 si affrontano la Reale Mutua Fenera, quinta forza del campionato, e una UYBA Busto Arsizio che vuole risalire la china dopo un avvio complicato di stagione. Ci sono punti preziosi in chiave play-off al Palasport di Pesaro dove domenica sempre alle 17.00 saranno di fronte una Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia in ripresa dopo un periodo non semplice e Il Bisonte Firenze che ha disputato una prima parte di stagione tutto sommatio soddisfacente e con una vittoria in trasferta potrebbe spiccare il volo verso traguardi inattesi.

Più o meno idem come sopra a Roma dove la formazione della capitale ospita alle 17.00 la Honda Olivero San Bernardo Cuneo: due squadre che,m a sprazzi, hanno mostrato ottime cose in questo primo scorcio di stagione e che attendono questo match per alzare il tiro e avvicinare la zona play-off. Attesa, tanta, anche a Bergamo dove domenica alle 17.00 la squadra di Alberto Bigarelli cerca la seconda vittoria (dopo otto sconfitte consecutive) ospitanto il fanalino di coda Itas Trentino che di vittorie non ne ha ancora ottenute. Chi vince può rilanciarsi in chiave salvezza, chi perde è nei guai.

Foto: Photo LiveMedia/Danilo Vigo