United Cup 2024: orari partite 1° gennaio, programma, ordine di gioco, tv, streaming

Domani sarà l’inizio di un nuovo anno, che il tennis internazionale ha già iniziato le danze con la United Cup 2024. In questo primo gennaio si svolgerà la quarta giornata della competizione a squadre miste, che potrebbe anche definire alcuni verdetti per il passaggio ai quarti di finale.

A Sydney si comincia con Croazia-Norvegia. Per la selezione con Casper Ruud è già un ora o mai più: dopo la sconfitta con l’Olanda è obbligatorio un successo per tener vive le speranze di qualificazione. Non prima delle 7.30 italiane il match che interessa all’Italia, con Francia e Germania ad affrontarsi.

A Perth si parte invece con l’incrocio tra Polonia e Spagna, che vale la vetta del gruppo A con le due squadre che hanno sconfitto il Brasile. Non prima delle 10.00 la sfida tra Stati Uniti e Australia.

Di seguito il programma completo della terza giornata di United Cup 2024. Sarà possibile seguirla in diretta tv su SuperTennis e in diretta streaming su SuperTenniX, SkyGo, il sito di SuperTennis e su Tennis Tv.

CALENDARIO UNITED CUP 2024

Lunedì 1 gennaio (orari italiani)

Sydney

00.30 Croazia-Norvegia (Gruppo F)

D. Vekic vs M. Helgo

B. Coric vs C. Ruud

doppio misto

non prima delle 7.30 Francia-Germania (Gruppo D)

A. Mannarino vs A. Zverev

C. Garcia vs A. Kerber

doppio misto

Perth

3.00 Polonia-Spagna (Gruppo A)

H. Hurkacz vs A. Davidovich Fokina

I. Swiatek vs S. Sorribes Tormo

doppio misto

non prima delle 10.00 Stati Uniti-Australia (Gruppo C)

T. Fritz vs A. De Minaur

J. Pegula vs A. Tomljanovic

doppio misto

PROGRAMMA UNITED CUP 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis

Diretta streaming: SuperTenniX, sito di SuperTennis, SkyGo e Tennis Tv.

