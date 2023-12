United Cup 2024: la Germania spaventa l’Italia con Zverev e la rientrante Kerber

Si riparte, finalmente. Il tennis internazionale ricomincia domani con la United Cup, la competizione a squadre miste con cui si scaldano i motori in vista dell’Australian Open. Un’Italia rimaneggiata ma volitiva, con Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini come leader, farà il suo debutto contro una nazione non banale il prossimo 30 dicembre: la Germania, che potrà contare sul meglio a disposizione.

In primis, Alexander Zverev. Un 2023 alla fine buono per lui: non era scontato recuperare al meglio dopo quel brutto infortunio al Roland Garros 2022, e piano piano ha risalito la china fino a ritornare tra i migliori otto al mondo e strappare la partecipazione alle Finals di Torino. Dopo aver fatto le ‘prove generali’, ora l’obiettivo è tornare davvero un contender per i grandi tornei.

E al suo fianco, Angelique Kerber. Che, proprio in questa occasione, torna in campo a distanza di oltre un anno, dopo aver dato alla luce la figlia Liana che la seguirà in ogni dove. Anche in Australia: è già diventata virale la sua foto con due zaini sportivi, uno più grande e l’altro a portata di bambina, con racchetta incorporata. Non ci è dato sapere quale Kerber tornerà in campo, ma parliamo pur sempre di una giocatrice con tre Slam in bacheca, un argento olimpico ed anche numero uno al mondo.

Per non farsi mancare niente, la Germania può vantare anche una parte di doppio di spicco in Laura Siegemund, al momento quinta al mondo nel ranking e anche due titoli Slam in bacheca comprendendo anche il misto. Un bello scoglio per cominciare la stagione, ma le cose difficili non hanno mai messo paura.

Foto: LaPresse

