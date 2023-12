United Cup 2024: i sei gironi ai raggi X e le favorite per il passaggio del turno

Dopo la pausa invernale, inizierà ufficialmente venerdì 29 dicembre la nuova stagione del tennis. Ad aprire la nuova annata ci sarà la seconda edizione della United Cup, torneo a squadre miste che si svolgerà alla Rac Arena di Perth ed alla Ken Rosewall di Sydney. Al via ci saranno 18 compagini divise in sei gironi e non mancherà ovviamente l’Italia. Andiamo ora a vedere tutti i gruppi ai raggi X, con l’obiettivo di cercare di capire chi ha più possibilità di passare ai quarti di finale (ricordiamo che supereranno il turno le prime di ogni gruppo e la migliore seconda di ciascuna delle due città in cui si giocherà).

GIRONE A (PERTH)

SQUADRE

BRASILE: Thiago Seyboth Wild, Felipe Meligeni Alves, Marcelo Melo, Beatriz Haddad Maia, Carolina Alves. Capitano: Rafael Paciaroni

POLONIA: Hubert Hurkacz, Daniel Michalski, Jan Zielinski, Iga Swiatek, Katarzyna Kawa, Katarzyna Piter. Capitano: Tomasz Wiktorowski

SPAGNA: Alejandro Davidovich Fokina, Roberto Carballes Baena, David Vega Hernandez, Sara Sorribes Tormo, Marina Bassols Ribera, Rosa Vicens Mas. Capitano: Jorge Aguirre.

La favorita numero 1 di questo girone è senza dubbio la Polonia, che può contare sulla leader del ranking femminile Iga Swiatek, sull’ottimo Hubert Hurkacz in campo maschile e sul numero 20 al mondo nel doppio Jan Zielinski (anche se non è da escludere che Hurkacz giochi anche in doppio). Ad affiancare quest’ultimo nel doppio misto (ricordiamo che ogni incontro prevede un singolare maschile, un singolare femminile e un doppio misto) potrebbe esserci proprio Swiatek, che nel 2022 è stata anche n.29 al mondo nella classifica di doppio. Poco più indietro sulla carta pare esserci la Spagna di Alejandro Davidovich Fokina e Sara Sorribes Tormo, mentre il Brasile delle punte Thiago Seyboth Wild e Beatriz Haddad Maia sembra avere qualcosa in meno.

GIRONE B (SYDNEY)

SQUADRE

GRECIA: Stefanos Tsitsipas, Stefanos Sakellaridis, Petros Tsitsipas, Maria Sakkari, Despina Papamichail, Valentini Grammatikopoulou. Capitano: Petros Tsitsipas.

CANADA: Felix Auger-Aliassime, Adil Shamasdin, Leylah Fernandez, Stacey Fung. Capitano: Adil Shamasdin

CILE: Nicolas Jarry, Tomas Barrios Vera, Gonzalo Lama, Daniela Seguel, Fernanda Labrana. Capitano: Jaime Fillol.

Sia Grecia (Stefanos Tsitsipas e Maria Sakkari) che Canada (Felix Auger-Aliassime e Leylah Fernandez) potranno contare su degli ottimi singolaristi sia in campo maschile che a livello femminile, anche se ci sarà da capire in che stato di forma arriveranno a questo torneo i big. Il Cile faticherà invece probabilmente nel singolare femminile, dove Daniela Seguel avrà vita dura. Per quanto riguarda il doppio misto, la sfida sembra essere molto aperta, con tutte e tre le squadre che potranno imporsi.

GIRONE C (PERTH)

SQUADRE

STATI UNITI: Taylor Fritz, Denis Kudla, Rajeev Ram, Jessica Pegula, Alycia Parks, Desirae Krawczyk. Capitano: David Witt.

GRAN BRETAGNA: Cameron Norrie, Daniel Evans, Neal Skupski, Katie Boulter, Francesca Jones, Maia Lumsden. Capitano: Colin Beecher.

AUSTRALIA: Alex De Minaur, John Millman, Matthew Ebden, Ajla Tomljanovic, Storm Hunter, Ellen Perez. Capitano: Lleyton Hewitt.

Qui gli Stati Uniti partono come la squadra da battere del girone, viste le presenze di tennisti di grande spessore come Taylor Fritz e Jessica Pegula, oltre che ai grandissimi doppisti Rajeev Ram, Pegula stessa e Desirae Krawczyk. Parlando delle altre due squadre, l’Australia sembra quella meglio attrezzata per dare fastidio agli USA, considerando le partecipazioni di Alex De Minaur e dei doppisti Matthew Ebden e Storm Hunter (n.1 al mondo nel ranking femminile di specialità). Non partirà comunque sconfitta neanche la Gran Bretagna, che potrà contare soprattutto su Cameron Norrie e Daniel Evans e sul doppista Neal Skupski.

GRUPPO D (SYDNEY)

SQUADRE

ITALIA: Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino, Jasmin Paolini, Nuria Brancaccio, Angelica Moratelli. Capitano: Renzo Furlan.

FRANCIA: Adrian Mannarino, Antoine Escoffier, Edouard Roger-Vasselin, Caroline Garcia, Amandine Hesse, Elixane Lechemia.

GERMANIA: Alexander Zverev, Maximilian Marterer, Kai Wehnelt, Angelique Kerber, Tatjana Maria, Laura Siegemund. Capitano: Torben Beltz.

C’è grande attesa per scoprire come si comporterà l’Italia di Sonego, Cobolli, Pellegrino, Paolini, Brancaccio e Moratelli, in un girone che non sarà di certo facile vista la presenza di due squadre avversarie molto ostiche. Sia Francia che Germania fanno infatti paura, soprattutto nei singolari dove queste due compagini potranno schierare rispettivamente Mannarino-Garcia e Zverev-Kerber (quest’ultima al rientro in campo dopo oltre un anno e mezzo ai box). Serviranno dunque delle ottime prestazioni agli azzurri Sonego e Paolini per dire la loro nei singolari, e lo stesso varrà poi per i doppi, dove il duo italiano (che potrebbe essere Pellegrino-Moratelli) dovrà vedersela probabilmente con giocatori di spessore come il francese Edouard Roger-Vasselin (n.11 della specialità) e la tedesca Laura Siegemund (n.5).

GRUPPO E (PERTH)

SQUADRE

REPUBBLICA CECA: Jiri Lehecka, Vit Kopriva, Petr Nouza, Marketa Vondrousova, Sara Bejlek, Miriam Kolodziejova. Capitano: David Skoch.

CINA: Zhizhen Zhang, Bu Yunchaokete, Sun Fajing, Zheng Qinwen, You Xiaodi.

SERBIA: Novak Djokovic, Hamad Medjedovic, Nikola Cacic, Olga Danilovic, Natalija Stevanovic, Dejana Radanovic. Capitano: Viktor Troicki.

La sensazione che la Serbia parta già da 1-0 sia contro Repubblica Ceca che contro la Cina c’è, visto che molto difficilmente Jiri Lehecka e Zhizhen Zhang potranno mettere in difficoltà il numero 1 al mondo Novak Djokovic. Poi per il resto c’è grande incertezza: per i singolari femminili Cina e Repubblica Ceca sembrano partire avanti rispetto alla Serbia grazie alle rispettive presenze di Zheng Qinwen e Marketa Vondrousova, ma poi le carte potrebbero essere rimescolate con il doppio misto, dove potrebbe vincere davvero chiunque.

GRUPPO F (SYDNEY)

SQUADRE

CROAZIA: Borna Coric, Nino Serdarusic, Ivan Dodig, Donna Vekic, Petra Marcinko, Tena Lukas. Capitano: Iva Majoli.

OLANDA: Tallon Griekspoor, Thiemo de Bakker, Wesley Koolhof, Arantxa Rus, Arianne Hartono, Demi Schuurs. Capitano: Wesley Koolhof.

NORVEGIA: Casper Ruud, Andreja Petrovic, Malene Helgo, Ulrikke Eikeri. Capitano: Christian Ruud.

Come nel gruppo E, anche qui potrebbe esserci grande equilibrio. Nel singolare maschile la favorita sembra essere la Norvegia con Casper Ruud, ma ci sarà da capire come arriverà a questo torneo il classe 1998. In campo femminile, invece, sono avanti Croazia e Olanda con Donna Vekic e Arantxa Rus, mentre nel doppio misto sembra avere qualcosa in più l’Olanda con Wesley Koolhof e Demi Schuurs, ma attenzione anche alla Croazia con il temibilissimo Ivan Dodig (n.2 al mondo nella specialità) e alla Norvegia con Ulrikke Eikeri.

