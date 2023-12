United Cup 2024, Felix Auger-Aliassime frenato da problemi al ginocchio

Esordio per il Canada nella United Cup: vittoria per la squadra nordamericana per 2-1 sul Cile dopo il doppio misto. Ci si attendeva in campo subito la stella, il trascinatore della Coppa Davis del 2022, ma niente di tutto ciò: ha dovuto rinunciare per ora Felix Auger-Aliassime.

Il numero 29 del mondo, reduce da un’annata tutt’altro che positiva, è stato fermato da problemi al ginocchio come ha dichiarato lui stesso poco prima dell’inizio delle sfide.

Le sue parole: “Volevo giocare. Sono venuto qui presto il 24 per prepararmi. Negli ultimi giorni mi è successo di nuovo qualcosa al ginocchio e ho iniziato a sentire di nuovo un po’ di dolore… Credo che sia una buona cosa che sia un evento di squadra. Il secondo giocatore può entrare e giocare. Poi vedrò se in seguito potrò essere pronto per giocare di nuovo”.

Fondamentale in questo momento per il canadese riprendersi al meglio, visto che l’inizio di stagione sarà subito importante con gli Australian Open.

