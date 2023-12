Trento-Tours oggi in tv, Champions League volley: orario, programma, streaming

Oggi giovedì 21 dicembre (ore 18.00) si gioca Trento-Tours, match valido per la fase a gironi della Champions League 2023-2024 di volley maschile. I Campioni d’Italia torneranno in campo nella massima competizione europea per fronteggiare la compagine francese in quello che è a tutti gli effetti uno scontro diretto per il primato nel raggruppamento. I dolomitici, reduci dal successo contro l’Asseco Resovia, incroceranno un avversario rognoso.

Trento, prima in classifica con 3 successi (9 punti) contro 2 successi (6 punti) del Tours, punta a farsi strada in questa manifestazione dopo che negli ultimi tre anni hanno perso due finali e un quarto di finale contro i polacchi dello ZAKSA Kedzierzyn-Kozle. Riflettori puntati soprattutto sul bomber Kamil Rychlicki e sugli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, chiamati a spingere la squadra. Soltanto la prima classificata accede di diritto ai quarti di finale: una vittoria nel confronto odierno ipotecherebbe il primato.

Segui la Champions League di volley su DAZN

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Trento-Tours, match valido per la fase a gironi della Champions League 2023-2024 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY OGGI

Giovedì 21 dicembre

Ore 20.00 Itas Trentino vs Tours VB – Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA TRENTO-TOURS: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Photo LiveMedia/Caterina Zattarin

Leggi tutte le notizie di Pallavolo su OA Sport...