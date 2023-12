Tennis, tutti i premi della FITP: oscar a Sinner e Paolini, c’è anche Cinà

Tutto il meglio del tennis e del padel italiano si è ritrovato a Milano per un grande evento a celebrare un 2023 eccezionale per la FITP. Una serata di gala, dove sono stati assegnati anche i premi della stagione. Ovviamente Jannik Sinner si è preso anche in questa occasione il centro della scena, risultando il grande protagonista della serata e ricevendo uno dei riconoscimenti più importanti.

Sinner è stato infatti premiato come miglior giocatore del 2023. Un anno da incorniciare per il tennista altoatesino, salito al numero quattro della classifica mondiale e ad arrivare all’ultimo atto delle ATP Finals, venendo battuto solo in finale da Novak Djokovic. Jannik si è poi preso la rivincita contro Nole in quel di Malaga, con l’impresa di annullare tre match point al serbo e di compiere una rimonta epica.

Al femminile il riconoscimento principale è stato assegnato a Jasmine Paolini, votata come la miglior giocatrice del 2023. La toscana è entrata per la prima volta tra le prime trenta del mondo e soprattutto è stata protagonista con la maglia azzurra e con la squadra di BJK Cup (premiate anche lei) capace di arrivare fino alla finale.

Da segnalare anche altri premi, come quello a Matteo Arnaldi (Giocatore più migliorato) e a Federico Cinà (Miglior giovane). Il ligure è stato una delle sorprese più belle della stagione, facendo un salto impressionante nel ranking mondiale; mentre il palermitano rappresenta il futuro del tennis italiano con i suoi 16 anni e tutta una carriera ancora da costruire.

I PREMI 2023 DELLA FITP

Miglior Atleta TPRA: Luca Dal Balcon e Sara Sontacchi

Miglior Squadra di Padel: Nazionale Juniores Femminile (Cap. Sara Celata, Giulia Dal Pozzo, Luna Di Battista, Valentina Barazi, Camilla Libioni, Lucrezia Piernera, Matilde Minelli, Giorgia Di Paola)

Miglio Atleta Wheelchair: Francesco Felici

Miglior Insegnante: Alessandro Galli

Sponsor dell’anno: Bnl Bnp Paribas

Premio Guido Oddo: Gaia Piccardi (Corriere Della Sera)

Miglior Dirigente: Giancarlo Baccini

Miglior Coach: Simone Vagnozzi

Next Gen Maschile e Femminile: Federico Cinà e Federica Urgesi

Most Improved: Matteo Arnaldi

Miglior Giocatrice: Jasmine Paolini

Miglior Giocatore: Jannik Sinner

Impresa dell’anno: Nazionale Italiana di Billie Jean King Cup

Impresa del Secolo: Nazionale Italiana di Coppa Davis

FOTO: LaPresse