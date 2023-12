Tennis, Stefanos Tsitsipas: “Sono quasi guarito dal problema alla schiena, voglio una medaglia olimpica”

Un 2023 particolare per Stefanos Tsitsipas. Dopo aver disputato un grande Australian Open, spingendosi alla Finale, il percorso del tennista greco non è stato caratterizzato da grandi soddisfazioni. Alcuni problemi fisici ne hanno minato la resa e nello stesso tempo il livello di fiducia è andato verso il basso. Conclusione: un’annata in cui l’ellenico ha concluso da n.6 del mondo, vincendo solo un torneo a Los Cabos e uscendo tra i fischi a Torino per il ritiro quasi immediato dalle ATP Finals contro Holger Rune.

Problemi alla schiena che sembrerebbero essere risolti. Ne ha parlato Tsitsipas in un’intervista concessa a The Nationals in cui ha detto di essere “quasi guarito” e di “sentirsi meglio“. Il greco sarà al via della United Cup in Australia, tra le fila della Grecia, e scopriremo la sua forma, in vista dello Slam a Melbourne.

“Non sono riuscito a prepararmi nel modo in cui avrei voluto, tuttavia ho trascorso del bel tempo con la mia famiglia impegnandomi diverse settimane nel cercare la soluzione giusta per tutti questi problemi fisici. Alla fine penso che abbia pagato, perché ho speso molti giorni facendo riabilitazione e dedicandomi esclusivamente al processo di guarigione“, ha raccontato il nativo di Atene.

La priorità ora è una su tutte: “Ho bisogno di star bene perché l’anno scorso ci sono state delle circostanze che mi hanno impedito di performare al 100% e parlo di circostanze che si sono presentate per la prima volta in Australia e ancora nel finale di stagione. Spero solo di non vivere queste limitazioni e di potermi spingere ancora più in là nel 2024“.

Sugli obiettivi: “Vorrei regalare una medaglia olimpica al mio Paese“, il pensiero di Stefanos, pensando ai Giochi di Parigi. Vedremo quanto accadrà in campo e se il greco ritroverà lo splendore di inizio 2023.

Foto: LaPresse

