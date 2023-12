Tennis, Novak Djokovic spaventa i suoi avversari: "Competitivo a 40 anni e oltre..."

Nessun segnale di resa. Novak Djokovic ha sempre grandi motivazioni, nonostante un palmarès che definire incredibile è poco. Dopo aver messo in bacheca il 24° Slam a New York, ottenuto il 40° Masters1000 a Parigi-Bercy e vinto per la settima volta in carriera le ATP Finals a Torino, Nole non è ancora sazio e vuole che il proprio nome sia su tutti i primati del tennis.

In un’intervista concessa a L’Equipe, il n.1 del mondo ha chiarito le sue intenzioni: “Il mio obiettivo è quello di essere competitivo a 40 anni e anche oltre. Tom Brady è un esempio da questo punto di vista, ha trascorso molto tempo a prendersi cura di se stesso, tra corpo e mente. Questo è l’unico modo per avere un successo duraturo“, ha raccontato Djokovic.

“Il 2023 è stata una delle migliori stagioni della mia vita. Perché dovrei fermarmi se sto giocando così bene? Quindi andrò avanti e prenderò le cose anno dopo anno, per capire fino a che punto posso spingermi“, ha aggiunto il campione nativo di Belgrado.

Nella giornata odierna ci sarà l’esibizione in Arabia Saudita contro uno dei suoi rivali più qualificati, ovvero lo spagnolo Carlos Alcaraz. “Giocare contro di lui, uno dei migliori giocatori al mondo, a Riyad, è una cosa incredibile. Riflette la crescente popolarità del tennis in questo territorio. Sono entusiasta di vedere che l’Arabia Saudita stia aprendo le sue porte ai migliori atleti, artisti e imprenditori del mondo“, ha dichiarato Nole a XinhuaNet.

