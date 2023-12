Tennis, il progetto top-10 di Lorenzo Musetti: lavoro in allenamento per trovare aggressività e continuità

Progetto top-10. Ce l’ha detto e ribadito Corrado Barazzutti nell’intervista concessa ai microfoni di OA Sport sugli obiettivi da centrare nella collaborazione tecnica con Lorenzo Musetti. Il carrarino, che a luglio era entrato in top-15, ha subìto un brusco rallentamento negli ultimi mesi per tutta una serie di ragioni e anche la notizia di diventare papà nella primavera del 2024 è qualcosa che lo avrà un po’ deconcentrato. Una reazione normale, specialmente per un ragazzo di 21 anni.

Tuttavia, le qualità di Musetti non si sono di certo dissolte e in alcuni momenti della stagione si sono viste, specialmente sulla terra e in parte sull’erba. Il lavoro di Barazzutti e di Simone Tartarini, in questi giorni a Montecarlo, è stato quello di abituare il toscano ad avere un approccio più aggressivo in campo. Spesso e volentieri si è parlato della posizione in risposta e di gioco dell’italiano, assai lontano dalla riga di fondo.

Un atteggiamento che, in periodi di sfiducia, è diventato ancor più passivo. “Dobbiamo seguire un percorso, da questo punto di vista, simile a quello fatto da Jannik Sinner, ovvero trovare costanza nel suo gioco sia dal punto di vista tecnico che da quello mentale, essendo i due ambiti legati. Musetti vale i primi 10 giocatori del mondo e la preparazione sarà orientata proprio a minimizzare quelle pause, che anche per il suo carattere, ha“, le parole di Barazzutti a OA Sport.

La convinzione è quella quindi di dare maggior incisività ai colpi del toscano, in modo da metterlo nelle condizioni di comandare lo scambio e da lì far valere la sua grande varietà nei colpi: dalla soluzione di pura potenza a quella di tocco. Concedendo invece tanto campo all’avversario, il nostro portacolori diventa un tennista “normale”. “Si sa bene che con il talento e basta non si raggiunge il top. Dovrò impegnarmi di più a raggiungere una continuità maggiore durante l’anno in termini di livello e risultati. L’obiettivo per ora principale è riprendersi la top20, poi si parlerà di altro…“, le considerazioni di Lorenzo alla nostra testata.

Musetti ripartirà dunque dal torneo di Hong Kong il 1° gennaio, dalla posizione n.27 in classifica mondiale. Vedremo se alle parole seguiranno i fatti.

