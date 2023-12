Taekwondo, Dell’Aquila al via delle Finali Grand Prix di Manchester per conquistare il pass olimpico

Siamo ormai arrivati al rush conclusivo della lunga volata del taekwondo verso i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Tra pochi giorni è fissata la scadenza dei ranking di qualificazione a cinque cerchi, che assegneranno i primi 40 pass non nominali (5 per categoria) per le Olimpiadi in attesa delle Grand Slam Champions Series e soprattutto dei Preolimpici continentali previsti l’anno prossimo.

Fari puntati dunque sull’imminente appuntamento del World Taekwondo Grand Prix Final di Manchester, in programma tra sabato 2 e domenica 3 dicembre, ultimo evento valevole per le graduatorie olimpiche verso Parigi 2024. Si tratta di un torneo G10 (in palio dunque un massimo di 100 punti) riservato solo ai migliori 16 del ranking olimpico in ciascuna categoria di peso.

Tre italiani hanno strappato l’invito per Manchester, ma l’attesa è tutta per Vito Dell’Aquila. Il Campione Olimpico di Tokyo 2021 nei -58 kg è infatti in piena lotta per la seconda qualificazione a cinque cerchi della carriera e si gioca tutto nell’atto conclusivo del circuito Grand Prix, con l’obiettivo di ottenere un risultato sufficiente per conservare la top5 in graduatoria e volare direttamente in Francia. Gli avversari diretti da monitorare sono l’iraniano Mahdi Hajimousaei, l’irlandese Jack Woolley ed il francese Cyrian Ravet, quindi anche la composizione del tabellone potrà fare la differenza.

Il Bel Paese schiererà inoltre la seconda stella del movimento, Simone Alessio, a caccia del primo posto per conservare la leadership nel ranking mondiale nei -80 kg e lanciare un messaggio importante alla concorrenza verso la stagione olimpica. Chance importante infine per il giovane emergente Dennis Baretta, ripescato con l’ultimo slot disponibile per Manchester e pronto a stupire tutti nei -68 kg.

Foto: FITA