Sport in tv oggi (venerdì 29 dicembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi venerdì 29 dicembre ci aspetta una giornata ricca di sport. La Coppa del Mondo di sci alpino propone il superG maschile a Bormio e lo slalom femminile a Lienz. Prosegue la Tournée dei Quattro Trampolini per gli amanti del salto con gli sci: a Oberstdorf si lotta per la prima vittoria. Inizia la United Cup di tennis (domani l’esordio dell’Italia contro la Germania).

Il ciclocross regala l’Exact Cross a Loenhout, mentre proseguono i Mondiali di freccette. Abbuffata di basket con l’Eurolega e l’anticipo di Serie A, anticipo anche per la Superlega di volley e per la Serie A di calcio con quattro incontri. L’Italia affronterà l’Olanda in un torneo amichevole di pallanuoto maschile.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi venerdì 29 dicembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 29 dicembre

04.00 TENNIS (United Cup, fase a gironi) – Spagna-Brasile (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)

10.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Slalom femminile a Lienz, prima manche (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

11.00 TENNIS (United Cup, fase a gironi) – Gran Bretagna-Australia (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)

11.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – SuperG maschile a Bormio (diretta tv su Rai 2, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

13.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Slalom femminile a Lienz, seconda manche (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

13.30 FRECCETTE – Mondiali, terzo/quarto turno (diretta streaming su DAZN)

13.45 CICLOCROSS (Exact Cross) – Gara femminile a Loenhout (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

15.00 CICLOCROSS (Exact Cross) – Gara maschile a Loenhout (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

17.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Battipaglia-Brixia (diretta streaming su LBF)

17.15 SALTO CON GLI SCI (Tournée dei Quattro Trampolini) – HS137 maschile a Oberstdorf, fase finale (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

18.30 CALCIO (Serie A) – Fiorentina-Torino (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Serie A) – Napoli-Monza (diretta streaming su DAZN)

19.00 VOLLEY (Superlega) – Verona-Taranto (diretta streaming su Volleyball World Tv)

19.45 PALLANUOTO (Malta Christmas Tournament) – Italia-Olanda (non è prevista diretta tv/streaming)

19.45 CALCIO (Liga portoghese) – Benfica-Famalicao (diretta streaming su DAZN)

20.00 FRECCETTE – Mondiali, terzo/quarto turno (diretta streaming su DAZN)

20.00 BASKET (Eurolega) – Alba Berlino-Olympiakos (diretta streaming su DAZN)

20.30 BASKET (Serie A) – Varese-Reggio Emilia (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 BASKET (Serie A2) – Udine-Cento (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

20.30 CALCIO A 5 (Serie A) – Quattro partite: Avellino-Cosenza, Catania-Mantova, Genzano-Sala Consilina, Italservice Pesaro-Active Network (diretta streaming su Futsal Tv)

20.45 CALCIO (Serie A) – Genoa-Inter (diretta streaming su DAZN)

20.45 CALCIO (Serie A) – Lazio-Frosinone (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4k, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

21.00 BASKET (Eurolega) – Monaco-Barcellona (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW DAZN)

21.45 CALCIO (Liga portoghese) – Porto-Chaves (diretta streaming su DAZN)

Foto: FISI/Pentaphoto

