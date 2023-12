LIVE Exact Cross Loenhout 2023 in DIRETTA: tutti contro Van der Poel

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE dell’Exact Cross di Loenhout (Belgio). L’appuntamento con il Azencross, quarta delle sette gare di questa tipologia in programma, vede un unico favorito: Mathieu Van der Poel.

A queste latitudini l’anno scorso abbiamo assistito ad una delle gare più memorabili della stagione, con il fenomeno olandese che è stato battuto, per appena un secondo, dal suo acerrimo rivale Wout Van Aert, dopo un duello epico. Il 2022 è stato però tutt’altra cosa, con il belga più in palla nelle festività natalizie su fango e sterrato; mentre quest’anno Van Aert non sta preparando specificatamente la stagione ciclocrossistica, al contrario Van der Poel sta dominando in lungo e in largo.

Oggi probabilmente assisteremo ad un altro dei monologhi del campione iridato su strada, in quanto è l’unico dei tre tenori (i due citati più Thomas Pidcock) ad essere presente sulla start list. Domani c’è in calendario la tappa di Coppa del Mondo di Hulst, e vedremo un nuovo scontro tra titani, ma oggi Van del Poel vuole continuare a fare quello che ha fatto le altre cinque volte che si è messo in gioco in questa stagione: vincere per dispersione. Il suo principale avversario lo possiamo individuare nel belga Niels Vandeputte, ma è veramente quasi impensabile che qualcuno possa mettere la ruota davanti all’olandese.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della gara maschile dell’Exact Cross di Loenhout (Belgio). Si parte alle 15.00, e la competizione sarà visibile in tv su Eurosport 2. Buon divertimento e buon ciclocross a tutti!

