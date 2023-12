Sport in tv oggi (sabato 30 dicembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, sabato 30 dicembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sulla United Cup di tennis. Sarà il giorno dell’Italia impegnata a Sydney contro la Germania. Jasmine Paolini se la dovrà vedere contro Angelique Kerber, tornata in campo dopo la maternità, mentre Lorenzo Sonego affronterà il n.7 del mondo, Alexander Zverev. Da decidere la formazione del doppio misto. Un confronto impegnativo per la compagine tricolore guidata da Renzo Furlan.

In primo piano gli sport invernali con il Tour de Ski di sci di fondo che inizierà con la tappa di Dobbiaco: Federico Pellegrino tra gli osservati speciale nella Sprint a tecnica libera. Tanta azione poi ci sarà nella Coppa del Mondo di ciclocross per l’atteso duello tra Mathieu van der Poel e Wout Van Aert. In tutto questo il derby italiano tra Benetton Treviso e Zebre terrà banco nella United Rufby Championship. Questo e molto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, sabato 30 dicembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 30 dicembre

00.30 Tennis, United Cup 2024: Norvegia-Olanda – Diretta tv su SuperTennis, in streaming su supertennis.tv, SuperTennix e su Tennis Tv.

02.00 Tennis, ATP Brisbane: primo turno qualificazioni – Nessuna copertura tv/streaming.

(Gaio vs Kovacevic 2° match e inizio del programma alle 02.00 italiane; Zeppieri vs Jasika 2° match e inizio del programma alle 02.00 italiane; Giannessi vs Michelsen 3° match e inizio programma dalle 02.00 italiane)

03.00 Tennis, United Cup 2024: Cina-Repubblica Ceca – Diretta tv su SuperTennis, in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su Tennis Tv.

07.30 Tennis, United Cup 2024: Italia-Germania – Diretta tv su SuperTennis, in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su Tennis Tv.

(Paolini vs Kerber 1° match dalle 07.30 italiane; Sonego vs Zverev 2° match e non prima delle 09.00 italiane; doppio misto 3° match)

10.00 Tennis, United Cup 2024: Polonia-Brasile – Diretta streaming su SuperTennix e su Tennis Tv.

12.00 Sci di fondo, Tour de Ski a Dobbiaco (Italia): qualificazioni Sprint a tecnica libera donne – Diretta tv su Eurosport1 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo e su NOW.

12.30 Calcio, Serie A: Atalanta-Lecce – Diretta tv su ZONA DAZN (214), in streaming su DAZN.

12.38 Sci di fondo, Tour de Ski a Dobbiaco (Italia): qualificazioni Sprint a tecnica libera uomini – Diretta tv su Eurosport1 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo e su NOW.

13.30 Calcio, Premier League: Luton-Chelsea – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), in streaming su SkyGo e su NOW.

13.30 Ciclocross, Coppa del Mondo ad Hulst (Paesi Bassi): gara femminile – Diretta tv su Eurosport2 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo e su NOW.

14.00 Slittino naturale, Coppa del Mondo junior a Winterleiten (Austria): doppio maschile – Nessuna copertura tv/streaming.

14.30 Sci di fondo, Tour de Ski a Dobbiaco (Italia): Finali Sprint a tecnica libera donne/uomini – Diretta tv su RaiSport HD (dalle 14.40), Eurosport1 HD, in streaming su RaiPlay2, eurosport.it, Discovery+, SkyGo e su NOW.

14.30 Rugby, United Rugby Championship: Zebre-Benetton – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), in streaming su SkyGo e su NOW.

15.00 Equitazione, Coppa del Mondo a Mechelen (Belgio) – Diretta streaming sul canale Youtube FEI.

15.00 Calcio a 5, Serie A: Ciampino-Olimpia Verona – Diretta streaming su Futsal Tv.

15.00 Calcio, Serie A: Udinese-Bologna – Diretta tv su ZONA DAZN (214), in streaming su DAZN.

15.00 Calcio, Serie A: Cagliari-Empoli – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 251, in streaming su DAZN, SkyGo e su NOW.

15.10 Ciclocross, Coppa del Mondo ad Hulst (Paesi Bassi): gara maschile – Diretta tv su Eurosport2 HD, dalle 16.45 su RaiSport HD, in streaming su RaiPlay3, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

16.00 Calcio, Premier League: Manchester City-Sheffield United – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), in streaming su SkyGo e su NOW.

16.00 Calcio, Premier League: Aston Villa-Burnley – Diretta tv su Sky Sport Max (203), in streaming su SkyGo e su NOW.

16.15 Salto con gli sci femminile, Quattro Trampolini a Garmisch Partenkirchen (Germania): qualificazioni HS142 – Nessuna copertura tv/streaming.

16.30 Basket, Serie A: Vanoli Basket Cremona-Happy Casa Brindisi – Diretta streaming su DAZN.

17.00 Basket, Serie A: Germani Brescia-EA7 Emporio Armani Milano – Diretta streaming su DAZN.

17.35 Salto con gli sci femminile, Quattro Trampolini a Garmisch Partenkirchen (Germania): gara HS142 – Diretta tv su Eurosport1 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

18.00 Rugby, United Rugby Championship: Stormers-Sharks – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), in streaming su SkyGo e su NOW.

18.00 Volley, SuperLega: Itas Trentino-Cisterna Volley – Diretta streaming su VolleyBall Tv.

18.00 Volley, SuperLega: Pallavolo Padova-Gas Sales Bluenergy Piacenza – Diretta streaming su VolleyBall Tv.

18.00 Volley, SuperLega: Mint Vero Volley Monza-Cucine Lube Civitanova – Diretta streaming su VolleyBall Tv.

18.00 Volley, SuperLega: Allianz Miano-Valsa Group Modena – Diretta tv su RaiSport HD, in streaming su RaiPlay e su VolleyBall Tv.

18.00 Volley, SuperLega: Farmitalia Catania-Sir Susa Vim Perugia – Diretta streaming su VolleyBall Tv.

18.00 Calcio, Serie A: Milan-Sassuolo – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 251, in streaming su DAZN, SkyGo e su NOW.

18.00 Calcio, Serie A: Verona-Salernitana – Diretta tv su ZONA DAZN (214), in streaming su DAZN.

18.00 Calcio a 5, Serie A: Fortitudo Pomezia-Olimpus Roma – Diretta streaming su Futsal Tv.

18.30 Calcio a 5, Serie A: Came Treviso-Napoli Futsal – Diretta streaming su Futsal Tv.

18.30 Basket, Serie A: GeVi Napoli Basket-Bertram Yachts Derthona Tortona – Diretta tv su Eurosport2 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

18.30 Calcio, Premier League: Nottingham Forest-Manchester United – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), in streaming su SkyGo e su NOW.

19.30 Basket, Serie A: Banco di Sardegna Sassari-Umana Reyer Venezia – Diretta streaming su DAZN.

20.00 Basket, Serie A: Givova Scafati-Dolomiti Energia Trentino – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Calcio a 5, Serie A: Feldi Eboli-L84 – Diretta streaming su Futsal Tv.

20.30 Basket, Serie A: NutriBullet Treviso-Estra Pistoia – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Basket femminile, Serie A1: Campobasso-Sanga Milano – Nessuna copertura tv/streaming.

20.30 Basket femminile, Serie A1: San Martino-Venezia – Diretta tv su RaiSport HD, in streaming su RaiPlay.

20.45 Calcio, Serie A: Juventus-Roma – Diretta tv su ZONA DAZN (214), in streaming su DAZN.

21.00 Basket, Serie A: Virtus Segafredo Bologna-Carpegna Prosciutto Pesaro – Diretta streaming su DAZN, eurosport.it, Discovery+.

Foto: LaPresse

