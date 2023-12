LIVE Benetton Treviso-Zebre, United Rugby Championship in DIRETTA: si gioca subito il derby di ritorno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Benetton–Zebre, match valevole per la nona giornata della regular season della United Rugby Championship 2023-2024. Ultimo appuntamento dell’anno per le due franchigie azzurre, le quali si incroceranno nuovamente dopo il primo atto del derby andato in scena sette giorni fa: a Parma, a vincere sono stati i veneti, corsari in Emilia con il punteggio di 31-24.

Il Benetton Treviso sta vivendo un momento di forma davvero straordinario. Tre vittorie nelle ultime tre partite e terzo posto provvisorio in classifica, risultato che sarebbe storico per i Leoni. I ragazzi di Marco Bortolami ormai non possono più nascondersi: il distacco dalla prima posizione occupato dal Leinster è di soli sei lunghezze e, con un passo falso della formazione irlandese, i biancoverdi potrebbero avvicinarsi notevolmente alla vetta della classifica.

Diverso il discorso da fare per le Zebre Parma. I miglioramenti della formazione di Fabio Roselli si sono visti nelle ultime settimane, e sono state molte le prestazioni positive offerte. Mancano però all’appello i risultati, visto che in otto giornate i bianconeri hanno collezionato un successo e un pareggio, a fronte di sei sconfitte, ma nel complesso hanno raccolto sei punti bonus che per il momento valgono la tredicesima posizione, a -10 dalla zona playoff.

