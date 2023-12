LIVE Sonego-Zverev, Italia-Germania United Cup in DIRETTA: serve l’impresa contro il n.7 del ranking

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del secondo singolare della sfida tra Italia e Germania, valida per la United Cup 2024. A Sydney è il momento di Lorenzo Sonego ed Alexander Zverev. che si ritrovano a distanza di un anno dall’ultimo match. Sono infatti due i confronti diretti tra il piemontese ed il tedesco, con quest’ultimo capace di imporsi in due parziali sia a Montecarlo (2021) che a Dubai (2023).

Sonego, ventottenne di Torino, si presenta al primo appuntamento stagionale da numero 46 delle classifiche ATP. In Australia il karate kid piemontese difende soltanto il secondo turno colto agli Australian Open 2023, ed ha scelto di iniziare a provare le condizioni oceaniche con la competizione a squadre miste. Subito in impegno arduo per l’azzurro, sotto per 2-0 nei precedenti con il suo avversario.

Dal canto suo Zverev, ventiseienne di Amburgo, arriva in Oceania da numero 7 ATP. Dopo il pauroso infortunio patito nella semifinale del Roland Garros 2022 il tedesco è riuscito con fatica e dedizione a ritornare ai suoi livelli, e nel 2024 potrà essere un’autentica mina vagante per i big del ranking ATP. Il tedesco è indubbiamente la stella della squadra teutonica in questa United Cup.

La sfida tra Lorenzo Sonego ed Alexander Zverev sarà il secondo match a partire dalle 7.30 dopo Paolini-Kerber, non prima delle 9.30. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Supertennis, ed in streaming su SupertenniX. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!

