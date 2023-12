LIVE Paolini-Kerber, Italia-Germania United Cup in DIRETTA: l’azzurra affronta la tedesca al rientro dalla maternità

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Paolini-Kerber, primo incontro della sfida Italia-Germania della United Cup 2024. La competizione a squadre targata ATP e WTA dà il via alla nuova stagione tennistica sui campi in cemento di Sydney e di Perth. L’Italia e la Germania sono inserite nel girone D insieme alla Francia.

Il primo incontro sarà tra la numero 1 d’Italia, Jasmine Paolini, e la rientrante Angelique Kerber. Paolini, numero 30 del mondo, ritorna a giocare dopo poco più di un mese dalla Billie Jean King Cup, torneo in cui ha trascinato l’Italia fino in finale, dove ha perso contro il Canada. L’atleta di Renzo Furlan va alla caccia di punti importanti, che le permetterebbero di rimanere nelle 32 teste di serie degli Australian Open.

Al debutto stagionale Paolini affronterà la pluricampionessa Slam Kerber. La tedesca è al rientro dalla maternità, dopo aver dato alla luce la sua primogenita lo scorso febbraio. Per trovare l’ultima partita ufficiale della giocatrice teutonica bisogna risalire a Wimbledon del 2022, quando venne sconfitta in due set da Elise Mertens ai sedicesimi di finale. Kerber a 35 anni, e con un palmares da sogno, torna a giocare, con l’obiettivo di ritornare sin da subito ai livelli che le competono.

La sfida tra Paolini e Kerber darà il via alla sfida tra Italia e Germania. L’incontro è in programma per le 17.30 di Sydney, le 7.30 italiane. Il tie è il secondo della giornata dopo Olanda-Norvegia, che inizierà alle 10.30 locali. L’evento sarà visibile su Supertennis Tv ed in streaming su Supertennix. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Paolini-Kerber, in programma alle 7.30 italiane, con aggiornamento minuto dopo minuto. Buon divertimento!

Foto: LaPresse

