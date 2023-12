LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Hulst 2023 in DIRETTA: si rinnova la sfida tra Van der Poel e Van Aert

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE dell’undicesima tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di ciclocross in programma a Hulst (Olanda). Andiamo a casa di colui che sta dominando sul fango e sterrato, che da quando è entrato in gara insieme a Wout Van Aert e Thomas Pidcock ha stravolto le gerarchie tra i ciclocrossisti.

Siamo quartultima tappa stagionale, e nell’ultimo appuntamento a Santo Stefano c’è stato uno dei sei assoli stagionali di Mathieu Van der Poel. Il classe 1995 neerlandese ha dominato sul tracciato della città fiamminga, staccando di 36″ il suo grande rivale Van Aert e di 58″ il britannico Pidcock, con i tre tenori a monopolizzare il podio. Il campione del mondo su strada sta gareggiando tantissimo in questa pausa natalizia in ciclocross, e quello di oggi è il terzo giorno consecutivo con il pettorale sulle spalle. Sarà assai difficile vedere qualche altro ciclista alzare le braccia al cielo a Hulst, con Van der Poel che quando decide di partire riesce puntualmente a staccarsi tutti da ruota.

Discorso diverso per quel che riguarda la classifica generale di Coppa del Mondo, con gli specialisti del solo ciclocross a giocarsi la vittoria. Davanti a tutti c’è il belga Eli Iserbyt, che ha disputato tutte le precedenti tappe con una costanza di rendimento assai invidiabile. Il fiammingo guida la classifica con 275 punti, 59 in più del suo più immediato inseguitore, l’olandese Pim Ronhaar. Occhio per le posizioni che contano anche a Joris Nieuwenhuis e Niels Vandeputte, con il neerlandese e il belga in crescita di forma costante. Per il podio ovviamente sarà durissima, visto quanto margine sembrano avere le tre corone del ciclocross.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prova maschile in programma a Hulst (Olanda), valida per l’undicesima tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di ciclocross. Il via è programmato alle 15.10, e si potrà seguire in tv su Eurosport 2. Buon divertimento e buon ciclocross a tutti!

