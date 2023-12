Sport in tv oggi (sabato 23 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming oggi, domenica 17 dicembre: in programma la Coppa del Mondo di ciclocross, la Serie A1 di volley femminile, la Serie A di basket, la Serie A1 di basket femminile, il derby Zebre-Benetton di rugby, il PSL della Coppa del Mondo di snowboard, e molto altro ancora.

La Coppa del Mondo di ciclocross farà tappa ad Anversa, in Belgio, oggi, sabato 23 dicembre: alle ore 9.30 toccherà agli uomini junior, seguiti alle ore 10.30 dalle donne della stessa categoria. Partiranno poi gli atleti della categoria under 23 maschile alle ore 12.00. Gran finale con le prove riservate agli élite: alle ore 13.40 il via per le donne, alle 15.10 lo start per gli uomini.

Come da tradizione saranno i giorni a cavallo tra vecchio e nuovo anno solare a veder andare in scena i derby nazionali tra le squadre impegnate nello United Rugby Championship: per l’ottavo turno dell’edizione 2023-2024 si giocherà a Parma il primo derby italiano tra Zebre e Benetton.

Dopo i primi 7 turni il Benetton si trova al sesto posto in classifica a quota 22 punti, frutto di 5 vittorie, un pareggio ed una sconfitta, senza aver mai incassato punti di bonus, mentre le Zebre si trovano in 14ma posizione con 11 punti, in virtù una vittoria, un pareggio e 5 sconfitte, ma con 5 punti di bonus.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 23 dicembre

08.00 Sci freestyle, Coppa del Mondo Bakuriani: dual moguls uomini e donne – 10.30 Eurosport 1 HD, Rai Sport HD, eurosport.it, discovery+, Rai Play

09.30 Ciclocross, Coppa del Mondo Anversa: uomini junior – Nessuna copertura tv / streaming

10.00 Snowboard, Coppa del Mondo Davos: qualificazioni PSL uomini e donne – Nessuna copertura tv / streaming

10.30 Ciclocross, Coppa del Mondo Anversa: donne junior – Nessuna copertura tv / streaming

12.00 Ciclocross, Coppa del Mondo Anversa: uomini under 23 – Nessuna copertura tv / streaming

12.30 Calcio, Serie A: Frosinone-Juventus – DAZN, ZONA DAZN

13.30 Freccette, Mondiali: 2° turno, prima sessione – DAZN

13.40 Ciclocross, Coppa del Mondo Anversa: donne élite – Eurosport 1 HD, Rai Sport HD, eurosport.it, discovery+, Rai Play

14.00 Snowboard, Coppa del Mondo Davos: PSL uomini e donne – Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+, differita 23.00 Rai Sport HD, Rai Play

14.00 Rugby, URC: Zebre Parma-Benetton Treviso – Sky Sport Arena, Sky Go, Now

14.00 Pattinaggio artistico, Campionati Italiani: danza junior – FISG TV

14.30 Rugby, Serie A élite: Mogliano-Vicenza – DAZN

15.00 Calcio, Serie A: Torino-Udinese – DAZN, ZONA DAZN

15.00 Calcio, Serie A: Bologna-Atalanta – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, Now

15.10 Ciclocross, Coppa del Mondo Anversa: uomini élite – Eurosport 1 HD, Rai Sport HD, eurosport.it, discovery+, Rai Play

16.30 Basket, Serie A: Tortona-Treviso – DAZN, Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+

16.30 Pattinaggio artistico, Campionati Italiani: senior, 2a giornata – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

18.00 Calcio, Serie A: Verona-Cagliari – DAZN, ZONA DAZN

18.00 Calcio, Serie A: Inter-Lecce – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, Now

18.30 Basket, Serie A: Brindisi-Scafati – DAZN, Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+

18.30 Basket femminile, Serie A1: Roma-Venezia – LBF TV, Rai Sport HD, RaiPlay

18.30 Basket femminile, Serie A1: Sassari-San Martino di Lupari – LBF TV

19.00 Basket, Serie A: Trentino-Napoli – DAZN

19.00 Basket femminile, Serie A1: Ragusa-Battipaglia – LBF TV

19.30 Basket, Serie A: Venezia-Brescia – DAZN

19.30 Basket femminile, Serie A1: Schio-Milano – LBF TV

20.00 Basket, Serie A: Pistoia-Virtus Bologna – DAZN

20.00 Freccette, Mondiali: 2° turno, seconda sessione – DAZN

20.30 Basket, Serie A: Pesaro-Varese – DAZN

20.30 Basket femminile, Serie A1: Sesto San Giovanni-Brixia – LBF TV

20.30 Volley femminile, Serie A1: Conegliano-Busto Arsizio – VBTV

20.30 Volley femminile, Serie A1: Scandicci-Bergamo – VBTV

20.30 Volley femminile, Serie A1: Milano-Vallefoglia – VBTV

20.30 Volley femminile, Serie A1: Novara-Roma – VBTV

20.30 Volley femminile, Serie A1: Casalmaggiore-Chieri – VBTV, Sky Sport Arena, Sky Go, Now

20.30 Volley femminile, Serie A1: Cuneo-Firenze – VBTV, Rai Sport HD, Rai Play

20.45 Calcio, Serie A: Roma-Napoli – DAZN, ZONA DAZN

21.00 Basket, Serie A: Reggio Emilia-Sassari – DAZN, DMAX, eurosport.it, discovery+

