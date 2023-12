LIVE Zebre-Benetton Treviso, United Rugby Championship in DIRETTA: il tradizionale derby italiano sotto Natale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Zebre–Benetton, match valevole per l’ottava giornata della regular season della United Rugby Championship 2023-2024. E’ arrivato il momento tanto atteso della sfida tutta italiana tra le due franchigie del Bel Paese, le quali si incroceranno per la prima volta in stagione proprio sotto Natale.

Le Zebre Parma sono reduci dalla netta sconfitta per 31-7 rimediata contro i sudafricani degli Stormers. Gli emiliani, nelle ultime settimane, hanno colto risultati positivi, vincendo di misura con gli Sharks e pareggiando in casa con il Cardiff. La formazione di Fabio Roselli vorrà centrare un successo nel derby tricolore che manca da quasi tre anni per avvicinarsi prepotentemente alla zona playoff, la quale ora dista 8 punti.

Il Benetton Treviso, invece, è in un momento di forma decisamente importante, visto che nelle ultime cinque partite sono arrivate quattro vittorie e una sola sconfitta. I Leoni vengono dal successo ottenuto sugli Ospreys per 18-13, risultato che ha fatto balzare i biancoverdi fino al sesto posto in classifica a quota 22 punti. La sfida di oggi metterà in palio altri punti preziosi per la classifica, visto che con un successo i veneti potrebbero salire addirittura in quarta posizione.

OA Sport vi offre la Diretta LIVE di Zebre-Benetton, match valevole per l’ottava giornata della regular season della United Rugby Championship 2023-2024, il cui via è programmato per le 14.00. Non perdetevi neanche un minuto della partita con la nostra Diretta LIVE, vi aspettiamo!

Foto:

Leggi tutte le notizie di Live Rugby su OA Sport...