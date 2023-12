LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Anversa 2023 in DIRETTA: nuovo duello tra Van der Poel e Van Aert

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della nona tappa di Coppa del Mondo di ciclocross 2023-2024: si corre ad Anversa (Belgio) che sarà teatro di un altro spumeggiante duello tra Mathieu Van der Poel e Wout Van Aert.

Sarà il secondo faccia a faccia consecutivo dopo quello di ieri nel circuito Exact Cross in quel di Mol: Van der Poel ha mostrato una condizione invidiabile, dominando in lungo e in largo la prova, infliggendo oltre un minuto di distacco al diretto rivale. Distacchi che sono stati biblici rispetto a tutti gli altri, con più di due minuti rispetto al terzo classificato, ossia Niels Vandeputte.

In quel di Anversa saranno presenti tutti i grandi interpreti del ciclocross: presente anche Tom Pidcock che cercherà di bissare il successo della settimana scorsa a Namur alla prima della stagione in Coppa del Mondo. Ci saranno anche Eli Iserbyt, leader della classifica di Coppa del Mondo e Pim Ronhaar, vincitore a Dendermonde e a Dublino.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prova élite maschile nona tappa di Coppa del Mondo di ciclocross 2023-2024 ad Anversa. Si comincia alle 15.10. Buon divertimento!

Foto: Eurosport

