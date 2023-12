LIVE Snowboard, PSL Davos 2023 in DIRETTA: gli azzurri sfidano il fuoriclasse Karl

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle fasi finali del PSL di Davos, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo 2023-2024 di snowboard parallelo. Come sempre, gareggeranno sia i maschi che le femmine (entrambi partiranno dalle qualificazioni in programma alle ore 10:00) e sicuramente lo spettacolo non mancherà. Si inizierà alle ore 14:00.

In campo maschile l’Italia avrà al via diversi atleti di grandissimo spessore. Su tutti Maurizio Bormolini, già vincitore di un PGS in questa stagione, nella tappa inaugurale a Carezza, e secondo l’anno scorso nella coppa di specialità dei PSL. Attenzione però anche soprattutto a Edwin Coratti, secondo nella prima gara stagionale e quinto poi a Cortina d’Ampezzo (laddove Bormolini ha invece chiuso sesto), e all’eterno Roland Fischnaller, terzo nella seconda tappa di quest’anno. Gli altri azzurri al via saranno Daniele Bagozza, Aaron March e Mirko Felicetti.

Parlando di big, potrebbero mettere i bastoni tra le ruote agli italiani gli austriaci Benjamin Karl (primo a Cortina d’Ampezzo), Fabian Obmann (vincitore della coppa di specialità nel 2022), Arvid Auner, Andreas Prommegger e Alexander Payer, ma occhio anche al tedesco Stefan Baumeister e al coreano Sangho Lee.

Nella gara femminile sarà invece più difficile per l’Italia mettersi in luce, ma non impossibile. La punta azzurra sarà ovviamente Lucia Dalmasso, reduce dal sorprendente secondo posto ottenuto nel PGS di Cortina d’Ampezzo (la nostra portacolori è stata battuta solo nella Big Final dalla tedesca Ramona Theresia Hofmeister). Le altre italiane al via saranno Jasmin Coratti ed Elisa Caffont.

Le favorite per questa prova sono la svizzera Julie Zogg (vincitrice della coppa di specialità del PSL nella passata stagione), la tedesca Hofmeister e le austriache Sabine Schoeffmann e Daniela Ulbing, ma attenzione anche alla giapponese Tsubaki Miki e alla svizzera Ladina Jenny.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale delle fasi finali del PSL di Davos, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo 2023-2024 di snowboard parallelo. È importante sottolineare che il via verrà dato alle ore 14.00, ma i nostri aggiornamenti in tempo reale cominceranno alle ore 13.40: vietato mancare!

