Zebre-Benetton Treviso oggi in tv: orario, programma, tv, streaming, United Rugby Championships

Come da tradizione saranno i giorni a cavallo tra vecchio e nuovo anno solare a veder andare in scena i derby nazionali tra le squadre impegnate nello United Rugby Championship: per l’ottavo turno dell’edizione 2023-2024 si giocherà a Parma il primo derby italiano tra Zebre e Benetton.

Dopo i primi 7 turni il Benetton si trova al sesto posto in classifica a quota 22 punti, frutto di 5 vittorie, un pareggio ed una sconfitta, senza aver mai incassato punti di bonus, mentre le Zebre si trovano in 14ma posizione con 11 punti, in virtù una vittoria, un pareggio e 5 sconfitte, ma con 5 punti di bonus.

La sfida andrà in scena oggi, sabato 23 dicembre, allo stadio Lanfranchi di Parma, con calcio d’inizio fissato per le ore 14.00. La diretta tv del secondo derby italiano tra Zebre e Benetton sarà trasmessa su Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go e Now.

CALENDARIO ZEBRE-BENETTON

Sabato 23 dicembre – Stadio Lanfranchi di Parma

Ore 14.00: Zebre Parma v Benetton Treviso – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA ZEBRE-BENETTON: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Sky Go e Now.

Diretta Live testuale: OA Sport.

FORMAZIONI ZEBRE-BENETTON

ZEBRE

15- Lorenzo PANI

14 – Pierre BRUNO

13 – Fetuli PAEA

12 – Enrico LUCCHIN

11 – Simone GESI

10 – Geronimo PRISCIANTELLI

9 – Gonzalo GARCIA

8 – Davide RUGGERI

7 – Giacomo FERRARI

6 – Guido VOLPI

5 – Andrea ZAMBONIN

4 – David SISI

3 – Julian PITINARI

2 – Marco MANFREDI

1 – Danilo FISCHETTI

A disposizione:

16 – Luca BIGI

17 – Luca RIZZOLI

18 – Matteo NOCERA

19 – Leonard KRUMOV

20 – Iacopo BIANCHI

21 – Alessandro FUSCO

22 – Giovanni MONTEMAURI

23 – Luca MORISI

BENETTON TREVISO

15 – Rhyno SMITH

14 – Paolo ODOGWU

13 – Tommaso MENONCELLO

12 – Malakai FEKITOA

11 – Onisi RATAVE

10 – Jacob UMAGA

9 – Andy UREN

8 – Toa HALAFIHI

7 – Michele LAMARO

6 – Alessandro IZEKOR

5 – Federico RUZZA

4 – Edoardo IACHIZZI

3 – Giosué ZILOCCHI

2 – Bautista BERNASCONI

1 – Mirco SPAGNOLO

A disposizione:

16 – Siua MAILE

17 – Thomas GALLO

18 – Tiziano PASQUALI

19 – Riccardo FAVRETTO

20 – Henry TIME-STOWERS

21- Alessandro GARBISI

22 – Leonardo MARIN

23 – Edoardo PADOVANi

