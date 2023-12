Sport in tv oggi (martedì 19 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 19 dicembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Le festività natalizie si avvicinano, ma competizioni da seguire non mancano. E’ il caso dell’Eurolega e dell’Eurocup di basket, con la Virtus Bologna e Trento che andranno a caccia del successo. Vi sarà da seguire anche il Torneo 4 Nazioni – Sardinia Cup con il Settebello protagonista.

Fari puntati poi sul calcio con lo scontro di Coppa Italia tra il Napoli e il Frosinone, con i partenopei che vorranno far valere il fattore campo del Diego Armando Maradona, mentre i ciociari vorranno stupire, non essendo favoriti dai pronostici. In Germania terrà banco la Bundesliga.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, martedì 19 dicembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 19 dicembre

11.00 Snooker, German Masters: qualificazioni – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

18.00 Pallanuoto, Torneo 4 Nazioni – Sardinia Cup: Australia-Montenegro – Diretta tv su RaiSport HD, in streaming su RaiPlay.

18.00 Basket, Eurocup: Cluj Napoca-JL Bourg – Diretta streaming su DAZN.

18.00 Basket, Eurocup: Lietkabelis-Ulm – Diretta streaming su DAZN.

18.00 Basket, Eurocup: Turk Telekom-Aris – Diretta streaming su DAZN.

18.30 Calcio, Bundesliga: Brema-RB Lipsia – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), in streaming su SkyGo e su NOW.

18.30 Basket, Eurocup: Cedevita Olimpija-Besiktas – Diretta streaming su DAZN.

19.00 Basket, Eurolega: Stella Rossa-Real Madrid – Diretta tv Sky Sport Max (203), in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.00 Basket, Eurolega: Alba Berlino-Barcellona – Diretta streaming su DAZN.

20.05 Basket, Eurolega: Maccabi Tel Aviv-Baskonia – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Basket, Eurolega: Virtus Bologna-Olympiakos – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.30 Pallanuoto, Torneo 4 Nazioni – Sardinia Cup: Italia-Francia – Diretta tv su RaiSport HD, in streaming su RaiPlay.

20.30 Calcio, Bundesliga: Borussia Dortmund-Mainz – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C: Entella-Juventus U23 – Diretta tv su Sky Sport 251, in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Basket, Eurocup: Gran Canaria-Trento – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

21.00 Basket, Eurolega: Valencia-Partizan – Diretta streaming su DAZN.

21.00 Calcio, Coppa Italia: Napoli-Frosinone – Diretta tv su Canale 5, in streaming su Mediaset Infinity.

